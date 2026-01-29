Sanofi will weiter profitabel wachsen - Gewinnsprung im Jahr 2025

PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi will nach einem Gewinnsprung im vergangenen Jahr noch eins draufsetzen. 2026 will der Arzneimittelhersteller weiter profitabel wachsen und peilt einen Umsatzanstieg zu konstanten Wechselkursen im hohen einstelligen Prozentbereich an, wie er am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll währungsbereinigt im Vergleich zum Umsatz noch etwas stärker zulegen - herausgerechnet seien dabei auch Aktienrückkäufe. Für das neu angelaufene Jahr plant Sanofi, weitere eigene Anteilsscheine im Wert von einer Milliarde Euro zurückzukaufen.

2025 hatten die Franzosen dank des Teilverkaufs ihres Konsumentengeschäfts Opella unter dem Strich mit 7,8 Milliarden Euro nominal gut 40 Prozent mehr verdient als ein Jahr zuvor. Aber auch im Tagesgeschäft lief es besser: Das bereinigte operative Ergebnis kletterte um gut 7 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) wuchs um 10 Prozent auf 7,83 Euro. Der Konzern profitierte einmal mehr vom guten Lauf beim Kassenschlager Dupixent unter anderem gegen Asthma und Neurodermitis. Der gesamte Konzernumsatz stieg im Vergleich um gut 6 Prozent auf 43,6 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag das Plus bei knapp 10 Prozent. Die Resultate lagen im Rahmen der Erwartungen von Analysten./tav/stk

