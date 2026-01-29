SAP-Cloudwachstum schwächt sich erneut ab - Aktienrückkauf

Frankfurt, 29. Jan (Reuters) - Das Wachstum der wichtigen Cloud-Sparte von SAP hat sich im abgelaufenen Quartal etwas abgeschwächt. Der Auftragseingang ⁠für diesen Geschäftsbereich ‍legte jedoch deutlich zu. "Damit haben wir eine solide Basis, um beschleunigtes Wachstum bis 2027 zu erreichen", sagte ‌Vorstandschef Christian Klein am Donnerstag. Europas größter Software-Konzern kündigte außerdem einen Aktienrückkauf im Volumen ‍von bis zu zehn Milliarden Euro an. Vorbörslich fielen die SAP-Aktien um 2,8 Prozent.

Der Cloud-Umsatz stieg im vierten Quartal währungsbereinigt um 26 Prozent auf 5,61 Milliarden Euro. In den vorangegangenen Quartalen hatte das Wachstum bei 27 und 28 ‍Prozent gelegen. Der bereinigte operative Konzerngewinn ⁠nahm um 21 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro zu. Beide Kennziffern lagen im Rahmen der vom Unternehmen zusammengestellten Analystenprognosen.

Ein deutliches Wachstum ‍verzeichnete SAP beim Auftragseingang für das Cloud-Geschäft, der um 30 Prozent zulegte und mit 77 ⁠Milliarden Euro ein Rekordhoch erreichte. SAP habe überraschend viele große Verträge abschließen können, erläuterte SAP-Finanzchef Dominik Asam in einer Telefonkonferenz. Diese schlügen sich nur teilweise in den ‍Orderbüchern nieder, weil ihr ‌Volumen meist über die Laufzeit steige. Aufträge staatlicher Institutionen tauchten mitunter gar nicht auf, weil sie gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsklauseln enthielten.

SAP profitiere darüber hinaus wegen der geopolitischen Spannungen von einer zunehmenden Nachfrage nach souveränen europäischen Cloud- und Software-Angeboten, fügte Asam hinzu. Diese Entwicklung stehe ganz am Anfang. Daher beurteile er die mittelfristigen Aussichten optimistisch.

