SFS erhält Validierung der Klimaziele durch die SBTi



29.01.2026 / 18:19 CET/CEST





Die SFS Group hat einen wichtigen Fortschritt in ihrer Klimastrategie erzielt: Ihre kurz- und langfristigen Emissionsreduktionsziele wurden Ende 2025 von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert. Damit bestätigt die SBTi, dass die Ziele von SFS mit dem 1.5-°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens vereinbar sind.

