SFS erhält Validierung der Klimaziele durch die SBTi
SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
SFS erhält Validierung der Klimaziele durch die SBTi
29.01.2026 / 18:19 CET/CEST
Die SFS Group hat einen wichtigen Fortschritt in ihrer Klimastrategie erzielt: Ihre kurz- und langfristigen Emissionsreduktionsziele wurden Ende 2025 von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert. Damit bestätigt die SBTi, dass die Ziele von SFS mit dem 1.5-°C-Ziel des Pariser Klimaabkommens vereinbar sind.
Medien & Newsroom
Freundliche Grüsse
Lukas Graf
Valentina Dönz
Corporate Communications
SFS Group AG
Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg
T +41 71 727 53 50 M +41 78 880 49 90
corporate.communications@sfs.com
sfs.com
Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFS Group Schweiz AG
|Rosenbergsaustrasse 8
|9435 Heerbrugg
|Schweiz
|Telefon:
|+41717275151
|E-Mail:
|corporate.communications@sfs.com
|Internet:
|www.sfs.com
|ISIN:
|CH0239229302
|Valorennummer:
|23922930
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2268314
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2268314 29.01.2026 CET/CEST