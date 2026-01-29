Sicherheit vor Transparenz: Bundestag verschärft Schutz von Infrastruktur

Berlin, 29. Jan (Reuters) - Energienetze, Kraftwerke oder die Wasserversorgung sollen in Deutschland künftig besser geschützt werden.

Mit dem Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur (Kritis-Dachgesetz) beschloss der Bundestag am Donnerstag erstmals einen bundesweit einheitlichen Rahmen für den physischen Schutz wichtiger Versorgungsanlagen gegen Sabotage, Naturkatastrophen oder ⁠Anschläge. Eingeschränkt werden sollen öffentliche ‍Informationen über die Infrastruktur, um es Angreifern nicht zu leicht zu machen. Per Entschließungsantrag werden Länder und Kommunen aufgefordert, entsprechende Regelungen zu überprüfen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) lobte das Gesetz zwar als wichtiges ‌Signal. Wie der Deutsche Städtetag kritisierte er aber, das Gesetz bleibe hinter den Notwendigkeiten zurück. Der Bundesrat muss noch zustimmen, was wegen frühzeitiger Abstimmung mit den Ländern als ‍sicher gilt.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) betonte, man gebe mit dem Gesetz Rahmenbedingungen für Unternehmen oder Kommunen vor: "Wir sorgen dafür, dass Unternehmen und Organisationen sich darauf verlassen können, dass sie die notwendige Unterstützung der Politik auch haben." Die Wirtschaft werde aber auch verpflichtet, sich künftig selbst besser zu schützen. Das Vorhaben setzt im Kern eine EU-Richtlinie um.

Am Mittwochabend hatten sich auch die Spitzen von Union und SPD beim Koalitionsausschuss mit dem Thema befasst: In einem Beschlusspapier heißt es, dass frei zugängliche ‍Daten ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellten.

Kern der Neuregelung sind verschärfte Pflichten für Unternehmen ⁠in Bereichen wie Energie, Wasser, Verkehr, Finanzen und Gesundheit. Betreiber von Anlagen oder Krankenhäusern, die in der Regel mindestens 500.000 Einwohner versorgen, müssen künftig Risikoanalysen vornehmen und Resilienzpläne erstellen. Zu den Maßnahmen gehören technische Sicherungen wie Zäune und Alarmanlagen, aber auch Notstromversorgungen und ‍die Absicherung von Lieferketten. Schwere Störfälle müssen dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) gemeldet werden, das im Gegenzug regelmäßige Lagebilder erstellt.

Trotz der Zustimmung übte die Wirtschaft deutliche Kritik. Holger Lösch, Vize-Hauptgeschäftsführer ⁠des BDI, bemängelte, dass die Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern unklar blieben. Dass Länder künftig selbst zusätzliche kritische Anlagen identifizieren können, führe zu Rechtsunsicherheit und unterschiedlichen Standards. Zudem kritisierte der BDI die weitgehende Ausnahme der staatlichen Verwaltung vom Gesetz sowie fehlende Regelungen zu Drohnenüberflügen. Das Gesetz bleibe damit in entscheidenden Punkten unzureichend für ‍eine echte "Zeitenwende" in der Sicherheitspolitik.

ZAHLREICHE REGELUNGEN MÜSSEN NOCH FOLGEN

Die Bezeichnung "Dach"-Gesetz ‌macht allerdings deutlich, dass darunter noch zahlreiche Verordnungen und Gesetzesänderungen auch auf Länderebene fallen können. Beim Schutz der Infrastruktur ist der Bund auch auf Länder und Kommunen angewiesen.

Auch der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) forderte Nachbesserungen: Der Bund müsse endlich eine Nationale Risikoanalyse vorlegen und zudem die kritische Infrastruktur zum "überragenden öffentlichen Interesse" erklären. Dies erleichtere die Umsetzung von Schutzinstrumenten. Zudem fehlen noch eine Nationale Risikoanalyse und -bewertung der Bundesregierung, sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Völlige Sicherheit gebe es aber nicht: "Stadtwerke, Wasserversorger und Müllabfuhr sind nicht die Polizei." Der Städtetag bemängelte, dass es nur um Anlagen zur Versorgung von mindestens 500.000 Menschen gehe, aber auch kleinere Städte müssten geschützt werden.

Der Präsident des Digitalverbands Bitkom, Ralf Wintergerst, forderte Unterstützung für die Firmen und kritisierte: "Mit Blick auf die ⁠angespannte Sicherheitslage bleibt unverständlich, dass ein erheblicher Teil der Bundesverwaltung vom Gesetz ausgenommen ist und die Landesverwaltungen gar nicht erst adressiert werden."

