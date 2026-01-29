TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 29. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (detailliert) 06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q4/25 06:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (7.00 Analystenkonferenz, 10.00 Pressekonferenz) 06:00 CHE: Bucher, Q4-Umsatz 06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen 06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Jahreszahlen 06:45 CHE: ABB, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (9.00 Pressekonferenz, 11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen (10.00 Analystenkonferenz) 07:00 CHE: STMicroelectronics, Jahreszahlen 07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen 07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen (11.00 Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz 07:00 FIN: Nokia, Jahreszahlen 07:00 LUX: Eurofins Scientific, Jahreszahlen 07:00 KOR: Hyundai, Q4-Zahlen 07:30 NLD: ING Groep, Jahreszahlen 07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen (14.30 Analystenkonferenz) 07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3-Umsatz 08:00 DEU: Secunet Security, vorläufige Jahreszahlen 08:00 GBR: 3i Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen 08:00 SWE: Telia Company AB, Jahreszahlen 11:00 DEU: Kion Group, Pre-Close Call Q4/25 12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen 13:30 DEU: ING Deutschland, Jahres-Pk (online) 12:30 USA: Valero Energy, Q4-Zahlen 12:30 USA: International Paper, Q4-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen 12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen 13:00 USA: Sherwin-Williams, Q4-Zahlen 13:00 USA: Mastercard, Q4-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen 13:00 USA: Blackstone, Q4-Zahlen 13:00 USA: Comcast, Q4-Zahlen 13:30 USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen 14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen 18:00 DEU: Schaeffler, Pre-close call 22:00 USA: ResMed, Q2-Zahlen 22:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q4-Zahlen 22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 CHE: Handelsbilanz 12/25 08:30 HUN: Handelsbilanz 12/25 09:00 SWE: Wirtschaftstendenz - Umfrage 1/26 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 12/25 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: Geldmenge M3, 12/25 11:00 BEL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 11/25 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 1/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 1/26 (endgültig) 11:30 BEL. Verbraucherpreise 1/26 14:00 USA: Starbucks, Investor Day 14:30 USA: Produktivität ex Agrar Q3/25 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 11/25 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 11/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Konferenz der Versicherungsaufsicht EIOPA, Frankfurt/M. 09:30 LUX: EuGH urteilt zu EU-Zöllen auf Zippo-Feuerzeuge aus den USA 10:30 BEL: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank, Brüssel 13:00 DEU: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt die Premierministerin von Litauen, Inga Ruginiené ++14.00 Uhr Pk BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026, Brüssel BEL: EU-Kommission stellt Strategie für Asyl- und Migrationspolitik vor, Brüssel BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel GBR: Britischer Premierminister Keir Starmer setzt China-Besuch fort und trifft Staats- und Parteichef Xi Jinping

