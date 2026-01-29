TAGESVORSCHAU: Termine am 30. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 30. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FIN: Elisa, Jahreszahlen 07:00 NLD: Signify, Jahreszahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Jahreszahlen (14.00 Telefonkonferenz) 07:30 SWE: SKF, Jahreszahlen 07:30 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen 07:30 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen 07:30 SWE: Electrolux, Jahreszahlen 09:00 ESP: CaixaBank, Jahreszahlen 10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum 11:00 DEU: Bosch, vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2025 11:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen 12:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q4-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen 13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen 08:50 DEU/AUS: Börsenstart des österreichischen Energietechnik-Zulieferer Asta Energy Solutions an der Frankfurter Wertpapierbörse TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 12/25 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 12/25 00:50 JPN: Industrieproduktion 12/25 (vorab) 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 12/25 07:30 FRA: Konsumausgaben 12/25 07:30 FRA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Außenhandelspreise 12/25 und Jahr 2025 08:00 NOR: Arbeitslosenquote 1/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 12/25 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 12/25 09:00 CHE: KOF Frühindikator 1/26 08:30 HUN: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 12/25 09:00 CZS: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 09:00 AUS: Erzeugerpreise 12/25 09:00 AUS: BIP Q4/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 09:00 ESP: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 NLD: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 1/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 1/26 10:00 DEU: BIP Q4/25 (Schnellmeldung) 10:00 ITA: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 PRT: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/25 11:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/25 11:00 EUR: BIP Q4/25 (vorab) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/25 12:00 IRL: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 12:00 ITA: Erzeugerpreise 12/25 14:00 DEU: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erzeugerpreise 12/25 15:45 USA: MNI Chicago PMI 1/26 SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Bilanz-Pk Immobilienkreditvermittler Interhyp (online) 13:00 DEU: Humboldt-Rede zu Europa mit dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofes, Koen Lenaerts, zu «Citizenship in Motion: Striking the balance between Union and Nation», Berlin EUR: EU-Kommission veröffentlicht den Jahresbericht über Binnenmarkt und Wettbewerbsfähigkeit 2026

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi