GOLD steigt weiter | USA & Iran Eskalation? | Carvana Short Seller Attacke

Die S&P-500-Futures steigen leicht, nachdem Meta nach starken Zahlen und einem überzeugenden Umsatz-Ausblick im vorbörslichen Handel kräftig zulegt. Gleichzeitig bremst Microsoft den Gesamtmarkt, weil das Cloud-Wachstum nachließ und der Margen-Ausblick für das nächste Quartal enttäuschte. Tesla zeigt sich nach einem Ergebnis-Beat ebenfalls fester, während Caterpillar nach einem deutlichen Zahlen-Übertreffen zulegt. Die Fed hat die Zinsen unverändert gelassen und betont eine solide Konjunktur sowie eine stabilisierende Arbeitslosenquote, dennoch bleiben Zinssenkungserwartungen im Markt. Im Fokus steht heute Abend Apple mit seinen Quartalszahlen, während Gold und Silber auf neue Hochs springen.

00:00 Intro
00:08 Überblick
01:00 USA & Iran Konflikt: Gold- und Ölpreis steigen
04:27 Fed Watch Tool: Zinsen & Inflation
06:02 Meldung: Carvana unter Druck (Analysten)
08:04 Meta (inkl. Analysten)
12:37 KI Sektor: Umsätze fehlen
14:29 Microsoft (inkl. Analysten)
18:35 Tesla (inkl. Analysten)
22:46 ServiceNow | Catapillar | Southwest Airlines | IBM u.v.m.
26:14 Ausblick | Zusammenfassung

