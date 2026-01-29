GOLD steigt weiter | USA & Iran Eskalation? | Carvana Short Seller Attacke

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die S&P-500-Futures steigen leicht, nachdem Meta nach starken Zahlen und einem überzeugenden Umsatz-Ausblick im vorbörslichen Handel kräftig zulegt. Gleichzeitig bremst Microsoft den Gesamtmarkt, weil das Cloud-Wachstum nachließ und der Margen-Ausblick für das nächste Quartal enttäuschte. Tesla zeigt sich nach einem Ergebnis-Beat ebenfalls fester, während Caterpillar nach einem deutlichen Zahlen-Übertreffen zulegt. Die Fed hat die Zinsen unverändert gelassen und betont eine solide Konjunktur sowie eine stabilisierende Arbeitslosenquote, dennoch bleiben Zinssenkungserwartungen im Markt. Im Fokus steht heute Abend Apple mit seinen Quartalszahlen, während Gold und Silber auf neue Hochs springen.



00:00 Intro

00:08 Überblick

01:00 USA & Iran Konflikt: Gold- und Ölpreis steigen

04:27 Fed Watch Tool: Zinsen & Inflation

06:02 Meldung: Carvana unter Druck (Analysten)

08:04 Meta (inkl. Analysten)

12:37 KI Sektor: Umsätze fehlen

14:29 Microsoft (inkl. Analysten)

18:35 Tesla (inkl. Analysten)

22:46 ServiceNow | Catapillar | Southwest Airlines | IBM u.v.m.

26:14 Ausblick | Zusammenfassung



