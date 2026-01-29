Tesla steckt Rekordsumme in Roboter - Fokus weg vom klassischen E-Auto

Los Angeles, 29. Jan (Reuters) - Tesla will seine Investitionen 2026 auf die Rekordsumme von über 20 Milliarden Dollar ⁠mehr als verdoppeln ‍und den Fokus dabei von klassischen Elektroautos auf Roboter und autonomes Fahren verlagern.

Konzernchef ‌Elon Musk kündigte am Donnerstag zudem an, die Produktion der Pkw-Modelle X ‍und S einzustellen. Der frei werdende Platz in der Fabrik in Kalifornien solle stattdessen für die Herstellung von menschenähnlichen Robotern genutzt werden. "Dies wird ein Jahr mit sehr hohen Investitionen", sagte Musk bei ‍der Vorstellung der Quartalszahlen. "Wir tätigen ⁠große Investitionen für eine epische Zukunft."

Der Großteil der Rekordinvestition soll Finanzchef Vaibhav Taneja zufolge in Produktionslinien für ‍das vollautonome "Cybercab" ohne Lenkrad und Pedale, den lange versprochenen "Semi"-Lastwagen, den "Optimus"-Roboter sowie in Werke ⁠für Batterien und die Lithium-Produktion fließen.

Analysten sehen darin eine grundlegende Neuausrichtung des Elektroautopioniers. Das Autogeschäft sei nicht mehr der Hauptfokus von Tesla, ‍kommentierte Scott Acheychek vom ‌Finanzdienstleister REX Financial. "Die größere Geschichte ist der Wandel des Geschäftsmodells, der jetzt im Gange ist." An der Börse kamen die Pläne gut an. Die Tesla-Aktie legte vorbörslich um 2,8 Prozent zu.

