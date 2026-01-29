Neue Regulierung

Der erneute Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus machte vielen Krypto-Anlegern Hoffnung auf eine regulatorische Neubewertung des Sektors. Bislang aber kamen hier kaum Impulse von der US-Regierung. Entsprechend viele Unsicherheiten gibt es, die auch Investoren abschrecken. Das könnte sich nun mit dem sogenannten Clarity Act ändern. Wobei es darum geht, erfahrt ihr in dieser Videoanalyse.

Konkret soll das Gesetz rechtliche Klarheit schaffen sowie den Weg für Tokenisierung und institutionelles Kapital ebnen – und könnte damit eine der größten Kapitalrotationen der Finanzgeschichte auslösen. Doch hinter den Kulissen formiert sich massiver Widerstand aus dem Bankensektor.

Wir analysieren, wie der Clarity Act digitale Assets klassifiziert, welche Rolle die Aufsichtsbehörden SEC und CFTC künftig spielen sollen und warum besonders tokenisierte Vermögenswerte und Stablecoins im Zentrum der Auseinandersetzung stehen.

Im Fokus stehen dabei das Milliardenpotenzial der Tokenisierung, die regulatorischen Hürden für DeFi sowie die Frage, ob die USA zur globalen Krypto-Infrastruktur werden können – oder sich selbst ausbremsen. Außerdem ordnen wir ein, weshalb Coinbase und Branchenvertreter aktuell auf Distanz zum Gesetz gehen, warum das Zinsverbot für Stablecoins für Banken existenziell ist und wie groß die Gefahr einer Kapitalabwanderung aus dem klassischen Bankensystem wirklich ist.

Abschließend werfen wir einen Blick nach vorn: Welche Kompromisse sind realistisch, wie wahrscheinlich ist eine krypto-freundliche Umsetzung – und was bedeutet das für Investoren? Eine nüchterne Einordnung zwischen Regulierung, Machtinteressen und langfristigem Strukturwandel der Finanzmärkte.