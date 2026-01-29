Washington/Berlin, 28. Jan (Reuters) - Die von US-Präsident Donald Trump immer wieder zu Zinssenkungen gedrängte unabhängige Notenbank Federal Reserve drückt die Pausentaste. Sie beließ den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Finanzmärkten war nach drei Senkungsschritten in Folge mit ⁠der Entscheidung gerechnet worden. Es ‍gab allerdings zwei Gegenstimmen: Die Fed-Direktoren Christopher Waller und Stephen Miran votierten für eine Lockerung. Waller gilt als einer der Anwärter auf die Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai endet. Powell ist ins Visier der ‌US-Justiz geraten und sieht darin einen Vorwand, ihn unter Druck zu setzen.

Vor der Presse hielt er ein Plädoyer für die Unabhängigkeit von Notenbanken, die "sehr wichtig" sei. Falls sie verloren gehe, sei ‍es schwierig, die Glaubwürdigkeit der Institution zu erhalten, warnte der Fed-Chef. An den Terminmärkten wird nicht vor Juni - also nach dem Ende der Amtszeit Powells - mit einer Zinssenkung gerechnet. Ein zweiter Schritt könnte demnach noch im laufenden Jahr folgen.

"HALTEN SIE SICH AUS DER POLITIK HERAUS"

"Doch die reine Zinspolitik der US-Notenbank rückt in Anbetracht der Neubesetzung des Fed-Vorsitzes in den Hintergrund", meint VP Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Es gehe derzeit um deutlich mehr als nur um die Frage, ob nun die US-Währungshüter den Zins in den kommenden Monaten weiter ‍senken würden oder nicht: "Es geht um die Unabhängigkeit einer der angesehensten Institutionen der ⁠Welt." Powell antwortete auf der Pressekonferenz die Frage, was er seinem Nachfolger raten würde, um ihn vor politischer Einflussnahme zu bewahren: "Halten Sie sich aus der Politik heraus, lassen Sie sich nicht hineinziehen. Tun Sie es nicht."

"Die Fed demonstriert ihre Unabhängigkeit und lehnt sich gegen den politischen Zinssenkungsdruck", so ‍Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Es sei sinnvoll, eine Auszeit zu nehmen, um belastbarere Daten abzuwarten. Die Zentralbank hatte den Leitzins im vergangenen Jahr insgesamt um einen Dreiviertel-Prozentpunkt heruntergesetzt, um ⁠den Arbeitsmarkt zu stützen. Die Inflation bleibe "etwas erhöht", während der Arbeitsmarkt "Anzeichen einer Stabilisierung" zeige, erklärte die Notenbank nun.

TRUMP WILL ZINSSENKUNGEN SEHEN

US-Präsident Trump hat die Fed immer wieder vergeblich zu deutlichen Zinssenkungen aufgefordert. Er will schon bald einen Nachfolger für Powell präsentieren. Bei einer Rede in Iowa äußerte er jüngst die Erwartung, dass die Zinsen unter dem Neuen stark ‍sinken würden. US-Finanzminister Scott Bessent hat erklärt, er habe am Dienstag ‌mit Trump über dessen Wahl des nächsten Fed-Vorsitzenden gesprochen. Der Kreis der Kandidaten sei weder erweitert noch verkleinert worden. Neben Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett und dem Ex-Notenbankdirektor Kevin Warsh hatten auch Fed-Direktor Waller und der BlackRock-Manager Rick Rieder im Weißen Haus als Kandidaten für den Top-Job bei der Fed vorgesprochen.

Geldpolitische Erwägungen seien in letzter Zeit vom politischen Druck auf die Fed und besonders der Frage nach dem Nachfolger Powells überdeckt worden, meint Fed-Beobachter Bernd Weidensteiner von der Commerzbank. Da Waller als einer der Kandidaten gelte, sei seine Gegenstimme beim Zinsentscheid wohl auch vor diesem Hintergrund zu sehen: "Eine Absage an die von Präsident Trump vehement geforderte Zinssenkung hätte seine Chancen wohl stark verringert." Waller gelte allerdings als kompetenter Geldpolitiker, der wirtschaftliche Änderungen oft frühzeitig erkannt habe: "An Prognosemärkten werden Wallers Chancen auf den Fed-Vorsitz auf etwa ⁠13 Prozent taxiert, womit er allerdings deutlich hinter Rick Rieder (41 Prozent) und Kevin Warsh (27 Prozent) liegt", fügte Weidensteiner hinzu.

(Bericht von Michael S. Derby, Howard Schneider, Ann Saphir, Reinhard Becker. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‍und Märkte).)