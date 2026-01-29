Zeitung: Trump und Demokraten nähern sich Einigung im Etatstreit

29. Jan (Reuters) - Im US-Haushaltsstreit nähern sich Präsident Donald Trump und die Demokraten einem Medienbericht zufolge einer Einigung, um einen drohenden Stillstand der Regierungsgeschäfte abzuwenden.

Die "New York Times" berichtete ⁠unter Berufung auf ‍mit der Sache vertraute Personen, der Republikaner Trump und der Chef der oppositionellen Demokraten im Senat, Chuck Schumer, hätten sich am Mittwochabend auf ‌einen Verhandlungsplan verständigt. Damit könnte die ab Freitag um Mitternacht drohende Haushaltssperre abgewendet werden. Der Plan sehe vor, ‍dass der Senat das Gesetz zur Finanzierung des Heimatschutzministeriums aus einem größeren Ausgabenpaket herauslöse, hieß es.

Der Kongress würde zudem eine kurzfristige Verlängerung für das Ministerium beschließen. Dies soll Zeit für Verhandlungen über Beschränkungen für die Einwanderungsbehörde ICE schaffen, deren umstrittenes Vorgehen massive Proteste ausgelöst hat.

INSIDER: GESPRÄCHE BEWEGEN SICH IN RICHTUNG DER ‍DEMOKRATEN

Eine mit den Gesprächen vertraute Person sagte der ⁠Nachrichtenagentur Reuters, Schumer und die Demokraten im Senat hätten die Abtrennung gefordert, um über "neue Gesetze zu verhandeln, die die Menschen vor Missbrauch schützen und ICE zügeln". Eine Übergangsfinanzierung ‍müsse "sehr kurzfristig" sein. "Es wurde keine Einigung erzielt. Die Gespräche dauern an und bewegen sich in die Richtung der Demokraten", hieß ⁠es weiter. Das US-Präsidialamt äußerte sich zunächst nicht.

Hintergrund ist die Forderung der Demokraten nach neuen Auflagen für die Einsatzkräfte der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE sowie des Grenzschutzes. Sie hatten zuvor gedroht, die Finanzierung des Heimatschutzministeriums ‍zu blockieren, was zu einem teilweisen ‌Stillstand der Regierung ab diesem Wochenende führen könnte. Die Kritik an den Behörden hatte sich zuletzt verschärft, nachdem am vergangenen Samstag in Minneapolis ein zweiter US-Bürger bei einem ICE-Einsatz getötet wurde. Schumer forderte, dass die Beamten künftig Körperkameras tragen, auf Gesichtsmasken verzichten und die gleichen Regeln für den Einsatz von Gewalt befolgen müssen wie die örtliche Polizei.

Im Oktober und November hatte es bereits eine 43-tägige Haushaltssperre gegeben - es war der längste Regierungsstillstand in der Geschichte der USA.

