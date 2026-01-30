400 Prozent Gewinnsteigerung: Geht Sandisks Rekordrally weiter?

Die jüngsten Zahlen des Speicherchipherstellers Sandisk waren schlicht außergewöhnlich. Der Gewinn stieg um satte 400 Prozent und übertraf selbst die hochgesteckten Erwartungen der Wall Street mühelos.

"Das Wachstum überschlägt sich", sagt onvista-Chefanalyst Martin. Kann die Aktie deswegen ihren starken Trend fortsetzen? Welche Kurse Martin nun für möglich hält, erfährst du im Video.