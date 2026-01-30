Adidas bläst zur Nike-Jagd - Rekordumsatz

München, 30. Jan (Reuters) - Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller Adidas bläst mit einem kräftigen Wachstum im vergangenen Jahr zur Aufholjagd auf seinen angeschlagenen Erzrivalen Nike. Adidas-Chef Björn Gulden sagte am Donnerstag, er sei zuversichtlich, dass alle Segmente Sport, Komfort, Lifestyle und Mode ⁠weiter wachsen, "und wir sind ‍auch sehr zuversichtlich, dass wir unsere Marktanteile weiter ausbauen werden". 2025 schnellte der Umsatz des Herzogenauracher Unternehmens nach Angaben vom Donnerstagabend währungsbereinigt um zehn Prozent auf den Rekordwert von 24,8 Milliarden Euro. "Das zweistellige Wachstum ‌in allen Märkten und Vertriebskanälen ist natürlich sehr erfreulich", sagte Gulden dazu. "Noch wichtiger ist aber, dass es hochwertiges Wachstum ist."

Dabei steckte das Unternehmen sowohl die von der ‍US-Regierung verhängten hohen Zölle auf Einfuhren aus den in der Sportbranche populären asiatischen Importländern wie Vietnam und China ebenso weg wie den schwachen Dollar, der allein mehr als eine Milliarde Euro Umsatz gekostet habe, wie es in der Mitteilung hieß. Die im Jahr 2024 verramschten Restbestände aus der "Yeezy"-Kooperation mit dem Skandal-Rappers Kanye West herausgerechnet, wäre der Umsatz 2025 sogar um 13 Prozent gestiegen. Der Betriebsgewinn schnellte um 54 Prozent auf 2,06 Milliarden Euro nach oben. Angepeilt ‍hatte Adidas zuletzt zwei Milliarden. Die Bruttomarge stieg auf 51,6 (2024: 50,8) Prozent.

Damit ⁠lief es bei Adidas viel besser als bei seinen Rivalen. Beim kriselnden Lokalkonkurrenten Puma steigt der chinesische Branchenriese Anta Sports ein und übernimmt das Paket der französischen Milliardärsfamilie Pinault. Nike kämpft um sein Comeback und hatte von September bis November stagnierende Umsätze ‍verbucht, bei deutlich sinkenden Margen. Insidern zufolge sollen nun weitere 775 Mitarbeiter entlassen werden, nachdem es in den vergangenen Jahren bereits mehrere Entlassungsrunden gegeben hatte. Nike-Chef Elliott Hill nimmt hohe ⁠Rabatte in Kauf, um seine Bestände an wenig nachgefragten Sportschuhen zu reduzieren. Adidas habe derartige Rabatte unter Kontrolle halten können, sagte Gulden. "Unsere Märkte haben sehr gut gemanagt, dass die richtigen Produkte in der richtigen Menge in ihren Märkten verkauft wurden."

AKTIE WAR VERGANGENE WOCHE NOCH AUF JAHRESTIEF

Operativ schaffte Adidas eine Umsatzrendite von ‍8,3 Prozent, nach 5,6 Prozent im Vorjahr. Mittelfristig hat Gulden ‌zehn Prozent "oder mehr" in Aussicht gestellt. 2025 sei viel besser ausgefallen, als es Adidas zu Beginn des Jahres geplant und erwartet habe, sagte er. An der Börse legten die Adidas-Aktien zeitweise mehr als sechs Prozent zu. Die Zahlen kämen gut bei den Investoren an, wenn man sich den derzeitigen Aktienkurs und die Aussichten für das laufende Jahr ansehe, schrieben die Experten der Deutschen Bank.

Trotz des florierenden Geschäfts war die Adidas-Aktie in der vergangenen Woche auf ein Jahrestief von 142,55 Euro gesunken. Mit einem Aktienrückkauf will Gulden nun dem Kurs auf die Sprünge helfen. Von Anfang Februar an sollen eigene Aktien für bis zu einer Milliarde Euro erworben und danach eingezogen werden. Zuletzt hatte Adidas 2022 eigene Papiere zurückgekauft. ⁠Finanzvorstand Harm Ohlmeyer hatte Aktienrückkäufe nach der "Yeezy-Krise" erst wieder in Aussicht gestellt, wenn Adidas ein "gesundes Unternehmen" sei.

