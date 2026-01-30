Fraport-Aktie legt deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport nehmen am Freitag wieder Kurs auf ihren Anfang November erreichten höchsten Stand seit Sommer 2018.

Auftrieb gab eine Kaufempfehlung von Jefferies. Unter den stärksten Werten im MDax gewannen die Anteile des Flughafenbetreibers zuletzt 3,1 Prozent. Analystin Priyal Woolf sieht bei ihrem von 72 auf 100 Euro angehobenen Kursziel ein Kurssteigerungspotenzial von mehr als einem Viertel.

In ihrem Ausblick auf 2026 für die europäische Infrastrukturbranche nahm sie einen Favoritenwechsel vor und empfiehlt nun in erster Linie Fraport, aber auch die Papiere des spanischen Betreibers Aena .

2026 werde im Flugverkehr wohl ein starkes Jahr mit höheren Kapazitäten der Airlines./ajx/zb

