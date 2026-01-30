ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für SAP auf 250 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 280 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei zwar eine Enttäuschung gewesen, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag. Die moderate Verfehlung der Erwartungen rechtfertige allerdings nicht den massiven Kurseinbruch der Aktien. An der langfristigen Anlagestory habe das vierte Quartal 2025 nämlich nichts geändert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 29.01.2026
Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastetgestern, 16:01 Uhr · onvista
Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastet
Dax-Schwergewicht am Indexende
SAP-Aktie sackt zweistellig ab nach durchwachsenen Zahlengestern, 12:51 Uhr · dpa-AFX
SAP-Aktie sackt zweistellig ab nach durchwachsenen Zahlen
Aktien Frankfurt
Dax weitet deutliches Minus nochmals aus - SAP belastetgestern, 15:06 Uhr · dpa-AFX
Dax weitet deutliches Minus nochmals aus - SAP belastet
Holprige Abschlüsse belasten Aktie
SAP will Wachstum beschleunigengestern, 08:23 Uhr · dpa-AFX
SAP will Wachstum beschleunigen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista
Alle Premium-News