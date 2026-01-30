ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Suss Microtec auf 60 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 39 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Madeleine Jenkins untermauerte am Donnerstag nach der jüngsten Kursrally ihre Kaufempfehlung. Angesichts der KI-Dynamik hob sie ihre Schätzungen an und rechnet 2026 mit 5 Prozent Wachstum und 2027 dann mit 16 Prozent./rob/ag/gl

