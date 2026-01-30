APA ots news: Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: Finanzsanktionen im Fokus: FMA veröffentlicht neue Ausgabe von "Reden wir über Geld"

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet die  
aktuelle 
Ausgabe ihrer Verbraucherinformation "Reden wir über Geld" dem Thema 
Finanzsanktionen . Auch wenn Finanzsanktionen in erster Linie 
staatliche und wirtschaftliche Akteure betreffen, können sie in 
bestimmten Situationen auch Auswirkungen auf Konsument:innen haben - 
etwa bei Wertpapieren sanktionierter Unternehmen, wenn Transaktionen 
verzögert werden oder Banken gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen 
durchführen. 

Mit 1. Jänner 2026 hat die FMA die Zuständigkeit für die 
Überwachung und Durchsetzung der EU-Finanzsanktionen übernommen. Die 
FMA kombiniert künftig die Aufsicht über Prävention von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung sowie Finanzsanktionen, und ist dadurch 
in der Lage, noch besser zu einem sauberen Finanzplatz Österreich 
beizutragen. Sie ist damit die umfassende Aufsichtsinstanz im Bereich 
der Integrität des österreichischen Finanzmarktes, von der letztlich 
alle profitieren - Finanzinstitute, Verbraucher:innen und die 
Wirtschaft insgesamt. 

Zwtl.: Finanzsanktionen verständlich erklärt 

Die neue Ausgabe beantwortet unter anderem: 

- Was Finanzsanktionen sind , 

- wo öffentliche Sanktionslisten abrufbar sind , 

- was ein "Asset Freeze" ist , 

- und womit Verbraucher:innen im Alltag konfrontiert werden können . 

Die aktuelle Ausgabe von "Reden wir über Geld" kann wie alle 
bisherigen Ausgaben auf der Website 
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abgerufen werden. Folgen Sie 
"Reden wir über Geld" auch auf Instagram: @redenwiruebergeld . 
Informationen zu den Sanktionen der EU gibt es auch bei der "EU 
Sanctions Map": www.sanctionsmap.eu und auf der Website der FMA: 
www.fma.gv.at  Aufsicht  Querschnittsthemen  Finanzsanktionen 

Rückfragehinweis für Journalist:innen: 

Boris Gröndahl (FMA-Mediensprecher) 

+43 1 24959-6010 

+43 676 8824 9995 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0035    2026-01-30/10:00
APA

