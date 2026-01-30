APA ots news: Wirtschaftliche Dynamik war im IV. Quartal 2025 leicht positiv

    Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Schnellschätzung des WIFO setzte  
sich die 
moderate Konjunkturerholung zu Jahresende fort: die 
Wirtschaftsleistung erhöhte sich im IV. Quartal 2025 um 0,2% 
gegenüber dem Vorquartal. In den Dienstleistungsbereichen verlief die 
Konjunktur mehrheitlich gut, die Bauwirtschaft blieb hingegen 
rückläufig. In der Industrie ging die Wertschöpfung leicht zurück, 
wobei sich im Jahresvergleich der Anstieg fortsetzte. Die 
Konsumnachfrage wurde im IV. Quartal ausgeweitet. 

Ersten Berechnungen zufolge lag das BIP real im IV. Quartal 2025 
leicht über dem Wert des Vorquartals (+0,2%; Kennzahl laut Eurostat- 
Vorgabe). Damit setzte sich die moderate Erholung nach der positiven 
Entwicklung im III. Quartal (+0,4%) fort. Im Jahresvergleich lag die 
Wirtschaftsleistung um 0,7% über dem IV. Quartal 2024. Für das 
Gesamtjahr 2025 ergibt dies auf Basis saison- und kalenderbereinigter 
Werte ein Wachstum von +0,6%. 

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf 
der WIFO-Website 

In der Industrie (ÖNACE 2008, Abschnitte B bis E), wo sich das 
Konjunkturbild mit Jahresbeginn 2025 zu verbessern begann, lag die 
Wertschöpfung das zweite Mal über dem Vorjahreswert (+1,9%; III. 
Quartal +0,7%). Gegenüber dem Vorquartal bedeutet dies hingegen einen 
leichten Rückgang (-0,3% gegenüber dem Vorquartal; III. Quartal +0,4% 
). Die Bauwirtschaft setzte ihre negative Entwicklung fort, die 
Wertschöpfung ging erneut zurück (-0,8% gegenüber dem Vorquartal). 

Im Dienstleistungssektor zeigte sich hingegen ein positiveres 
Bild. Im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie stieg 
die Wertschöpfung um 0,5% gegenüber dem Vorquartal. Auch bei den 
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (ÖNACE 2008, Abschnitte M 
und N) verlief die Dynamik gut (+0,6%), während die Wertschöpfung in 
den Bereichen Information und Kommunikation, Finanz- und 
Versicherungsleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen (ÖNACE 2008 
Abschnitte J bis L) nahezu stagnierte (+0,1%). 

Übersicht 1: Ergebnisse der Schnellschätzung der 
vierteljährlichen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO 
-Website 

Auf der Nachfrageseite stützte die Konsumnachfrage der privaten 
Haushalte das BIP, diese wurde zum Vorquartal um 0,4% ausgeweitet. 
Die Investitionsnachfrage zeigte hingegen eine rückläufige 
Entwicklung (-0,7%). 

Im Außenhandel stiegen die Exporte um 0,6% und die Importe um 0,2 
% gegenüber dem Vorquartal, so dass der Außenbeitrag positiv auf das 
BIP wirkte. 

Abbildung 2: Langfristige Entwicklung des realen 
Bruttoinlandsproduktes - auf der WIFO-Website 

Zwtl.: Wichtige Information 

Die WIFO-Schnellschätzung ist eine erste Schätzung für das 
vergangene Quartal. Sie baut auf der Quartalsrechnung von Statistik 
Austria auf und umfasst das BIP sowie die Hauptkomponenten. Diese 
werden in der Form von saison- und kalenderbereinigten 
Veränderungsraten gegenüber dem Vorquartal (Kennzahl laut Eurostat- 
Vorgabe) berechnet. Die bereinigten Werte der Vorquartale werden mit 
dieser Rechnung nicht revidiert, sondern entsprechen weiterhin jenen 
der Letztveröffentlichung durch Statistik Austria. Am 5. März 2026 
werden von Statistik Austria die Quartalsdaten für das BIP und 
Hauptaggregate für das IV. Quartal 2025 auf Basis rezenterer Daten 
veröffentlicht. 

