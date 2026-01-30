

EQS-Media / 30.01.2026 / 10:00 CET/CEST



Berlin, 30. Januar 2026





PRESSEMITTEILUNG









Bestellung Geschäftsführer der Tradegate BSX

Der Börsenrat der Tradegate Berlin Stock Exchange hat mit Wirkung zum 01.02.2026 Herrn Eric Viohl für die Dauer von vier Jahren in die Geschäftsführung der Börse bestellt. Er verstärkt damit die Geschäftsführung, welcher seit der Fusion von Tradegate Exchange und Börse Berlin Simone Kahnt-Eckner und Friederike von Hofe angehören.

Entsprechend wurde Herr Viohl als CEO der Trägergesellschaft Tradegate Exchange GmbH ebenfalls mit Wirkung zum 01.02.2026 durch die Gesellschafter bestellt.

Herr Viohl verfügt über langjährige Erfahrung im Finanzbereich und leitete die vergangenen drei Jahre als Geschäftsführer die Crypto Finance Deutschland, eine BaFin-regulierte Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG. Zuvor war er knapp zehn Jahre in verschiedenen Rollen im Kassamarkt der Deutschen Börse tätig, unter anderem verantwortlich für Produktentwicklung und digitale Geschäftsmodelle.

Über die Tradegate Berlin Stock Exchange

Die Tradegate Berlin Stock Exchange ist eine auf die Ausführung von Privatanleger-Aufträgen spezialisierte Wertpapierbörse. Derzeit sind Handelsteilnehmer aus mehreren europäischen Ländern angebunden. Handelbar sind weit über 20.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPs, Investmentfonds und Zertifikate) von 7.30 bis 22 Uhr. Die Orderausführung erfolgt in der Regel per Vollausführung. Die Vorteile für Privatanleger: keine Transaktionsentgelte und kostenfreier Zugriff auf Echtzeit-Börsenkurse sowie verschiedene Indizes – auch per App. Die Tradegate Berlin Stock Exchange ist Geregelter Markt im Sinne der MiFID.

Mehr Infos: www.tradegatebsx.com.



Ansprechpartner für die Medien:

Catherine Hughes, Tel. +49-(0) 30-89 606 145

chughes@tradegate.de

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Tradegate Exchange GmbH

Schlagwort(e): Finanzen

30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Tradegate Exchange GmbH Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: +49 030896060 E-Mail: info@tradegate.de Internet: www.tradegate.de EQS News ID: 2268264

Ende der Mitteilung EQS-Media

2268264 30.01.2026 CET/CEST