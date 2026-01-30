Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag nach dem Kursrutsch am Vortag stabilisiert. Die am Vorabend nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegten Quartalszahlen scheinen die Stimmung im Tech-Sektor zumindest nicht weiter zu trüben. Unternehmensseitig stehen Geschäftszahlen von Adidas im Blick.

Am Nachmittag könnten Preisdaten aus Deutschland und den USA für Aufmerksamkeit sorgen. Der Dax stieg in der ersten Handelsstunde um 0,83 Prozent auf 24.511 Punkte, nachdem er tags zuvor mehr als zwei Prozent verloren hatte. Auf Wochensicht deutet sich für den deutschen Leitindex damit ein Minus von zwei Prozent an. Die Bilanz für den turbulenten Börsenmonat Januar lautet minus 0,4 Prozent.

Adidas trotzt US-Zollpolitik - Umsatzrekord und Aktienrückkäufe

Der Sportartikelhersteller Adidas hat im vergangenen Jahr so viel Umsatz erwirtschaftet wie nie zuvor und sein operatives Ergebnis deutlich gesteigert. Damit trotzte das Unternehmen negativen Effekten wie der US-Zollpolitik und dem starken Euro. Für die künftige Entwicklung zeigte sich das Management um Konzernchef Björn Gulden zuversichtlich. Deswegen und dank der starken Mittelflüsse kündigte Adidas zudem milliardenschwere Aktienrückkäufe an.

Die Aussagen kamen am Freitag am Markt sehr gut an. Die im Dax notierte Aktie gewann im frühen Handel 5,8 Prozent. Dennoch befindet sich die Aktie seit längerem in einem Abwärtstrend, aus dem es nur schwer ist, herauszukommen. In den vergangenen 12 Monaten hat das Papier mehr als 40 Prozent verloren und auch im laufenden Jahr stand vor der Veröffentlichung der Eckdaten ein Minus von rund 16 Prozent zu Buche. Um den Negativtrend zu brechen, müsste der Kurs schon an die Marke von 168 Euro heranlaufen. Am Morgen notierte das Papier zuletzt bei rund 150 Euro.

Das vergangene Jahr sei vielversprechend zu Ende gegangen, lobte UBS-Analyst Robert Krankowski. Adidas habe den Sorgen wegen der europäischen Märkte, der Rabattschlacht in der Branche und der US-Zollpolitik getrotzt. Zudem liege das angekündigte Aktienrückkaufprogramm am oberen Ende der Erwartungen. Da das vierte Quartal vergleichsweise wenig Bedeutung habe, liege der Fokus auf dem Ausblick. Derzeit rechne der Markt für 2026 mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das zweistellige Wachstum im vergangenen Quartal könnte die Einschätzung untermauern, dass die bisherigen Ziele keine Verlangsamung bedeuteten, sondern nur gewohnt konservativ seien.Vor allem die Marge kam im Handel gut an.

Dies zeige, dass Adidas in einer von Rabattaktion geprägten Zeit seine Ware zu guten Preisen losgeschlagen habe, so Felix Dennl vom Bankhaus Metzler. Der Umsatz der Marke Adidas kletterte im vergangenen Jahr vorläufigen Daten zufolge währungsbereinigt um 13 Prozent, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit. Insgesamt stiegen die Erlöse trotz negativer Währungseffekte von mehr als einer Milliarde Euro von 23,7 auf 24,8 Milliarden Euro. Die Bruttomarge - eine von Analysten viel beachtete Kennziffer - verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 Prozent. Das Betriebsergebnis stieg um mehr als 700 Millionen auf knapp 2,1 Milliarden Euro. (mit Material von dpa-AFX)