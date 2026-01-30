Dax geht auf Erholungskurs - Adidas starten durch

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Nach dem jüngsten Kursrutsch hat der Dax am Freitag einen Erholungsversuch gestartet.

Der deutsche Leitindex ⁠rückte um 0,7 ‍Prozent auf 24.480 Zähler vor. Am Donnerstag hatten mit Enttäuschung aufgenommene Quartalszahlen von SAP ‌den Dax um gut zwei Prozent nach unten gedrückt. Heute bemühe sich ‍der Leitindex um Schadensbegrenzung, sagt Christian Henke vom Broker IG. "Die Frage ist aber, ob es sich lediglich um eine kurzfristige Gegenreaktion handelt."

Für Zurückhaltung könnten auch die Diskussionen um den Nachfolger für ‍Fed-Chef Jerome Powell sorgen. US-Präsident Donald ⁠Trump will am Freitag einen Kandidaten benennen. Der frühere Notenbank-Gouverneur Kevin Warsh hat sich offenbar als Favorit ‍herauskristallisiert. Auf der Kandidatenliste stehen insgesamt vier Personen. Alle befürworten niedrigere Zinsen, was ⁠Trump zur Bedingung gemacht hatte.

Auf der Gewinnerseite im Dax standen zum Wochenschluss Adidas mit einem Plus von 4,8 Prozent. Anders als der große ‍US-Rivale Nike und ‌Puma wächst der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller in ungebremsten Tempo weiter. Im abgelaufenen Jahr schnellte der Umsatz währungsbereinigt um zehn Prozent auf den Rekordwert von 24,8 Milliarden Euro. Die Aktien von Puma gewannen nach den Adidas-Zahlen 2,7 Prozent und gehörten damit zu den stärksten MDax-Werten.

