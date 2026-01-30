Dax höher erwartet - Konjunktur und Fed im Blick

Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten.

Am Donnerstag hatte ⁠der deutsche Leitindex ‍2,1 Prozent tiefer bei 24.309,46 Punkten geschlossen. Für schlechte Stimmung an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks ‌sorgten negativ aufgenommene Geschäftszahlen von SAP und Microsoft. Die wichtigsten Indizes an der Wall ‍Street schlossen im Minus oder kaum verändert.

Mit Spannung richten die Investoren ihren Blick auf die US-Notenbank Fed. US-Präsident Donald Trump will am Freitag seinen Kandidaten für die Nachfolge von Notenbankchef Jerome Powell benennen. Vor der erwarteten Entscheidung hat sich der ‍frühere Notenbank-Gouverneur Kevin Warsh offenbar als Favorit ⁠herauskristallisiert. Auf der Kandidatenliste stehen insgesamt vier Personen. Alle befürworten niedrigere Zinsen, was Trump zur Bedingung gemacht hatte.

Auf der Konjunkturseite rückt ‍die deutsche Wirtschaft in den Fokus, die vor dem Jahreswechsel leicht gewachsen sein dürfte. Klarheit bringen ⁠die vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes für das vierte Quartal 2025, wobei Experten mit einem Plus von 0,2 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt rechnen. Die Inflation in der Bundesrepublik hat ‍im Januar indes womöglich wieder ‌leicht angezogen.

Auf der Unternehmensseite kommen die Thyssenkrupp-Aktionäre in Bochum zur Hauptversammlung zusammen. Außerdem stehen Bilanzen von US-Unternehmen wie Colgate-Palmolive, Verizon, Chevron und Exxon Mobil an.

Für Gesprächsstoff dürfte auch Adidas sorgen. Anders als der große US-Rivale Nike und Puma wächst der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller in ungebremsten Tempo weiter.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 24.309,46

EuroStoxx50 5.891,95

EuroStoxx50-Future 5.901,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 49.071,56 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 6.969,01 -0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 53.435,89 +0,1%

Shanghai 4.130,05 -0,7%

Hang ⁠Seng 27.464,41 -1,8%

(Bericht von Sanne Schimanski, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)