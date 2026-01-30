W​e​r​b​u​n​g von
DAX® - Jahresgewinne sind dahin

HSBC · Uhr
HSBC Daily Trading

Jahresgewinne sind dahin

Der gestrige Handelstag hat beim DAX® nicht nur Spuren hinterlassen, sondern schmerzt tatsächlich sehr. Wenngleich die besondere Schwäche der SAP-Aktie einen Erklärungsansatz darstellt, wurde doch einiges an charttechnischem Porzellan zerschlagen. So fielen die deutschen Standardwerte mit dem Schließen der Kurslücke vom 22. Januar wieder unter die alten Ausbruchsmarken bei 24.700/24.600 Punkten zurück. Damit befindet sich das Aktienbarometer auch wieder in der zuvor ausgebildeten Schiebezone zwischen 24.700 und 23.000 Punkten. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo sollten Anlegerinnen und Anleger zudem beachten, dass der DAX® damit unter seinen Jahresschlusskurs von 2025 von 24.490 Punkten zurückgefallen ist. Sollte das heute so bleiben, sendet das „Januar-Barometer“ ein negatives Signal. Die nächste wichtige Rückzugslinie wird durch den Durchschnitt der letzten 200 Tage (akt. bei 23.936 Punkten) definiert. Um den aktuellen Schuss vor den Bug zu negieren, müsste der DAX® indes die ehemalige Ausbruchszone bei 24.600/24.700 Punkten schnellstmöglich zurückerobern.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



Wichtige Hinweise
