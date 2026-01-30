Vorbörse 30.01.2026

Dax mit Stabilisierungsversuch nach Kursrutsch

30.01.2026
Von seinem Kursrutsch am Vortag versucht sich der Dax am Freitag zu erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,48 Prozent höher auf 24.426 Punkte. Damit würde auch die bei 24.313 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend halten, die der Dax am Vortag in einem schwachen Tech-Umfeld und im Zuge hoher Kurverluste des Index-Schwergewichts SAP getestet hatte. 

USA: Techwerte schwach

Inmitten einer Flut von Geschäftszahlen hat der Softwarekonzern Microsoft am Donnerstag die Stimmung getrübt. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial  entwickelten sich zwar robust, doch an der Nasdaq-Börse belasteten Bedenken rund um das Thema KI-Investitionen. Neben den Zahlen der Tech-Riesen Meta und Tesla fiel Microsoft mit einem Kursrutsch auf. Der Nasdaq 100 büßte in der Spitze mehr als zwei Prozent ein. Bei einem Schluss von 25.884,30 Punkten verringerte sich der Abschlag aber noch auf 0,53 Prozent. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich dem schwachen Umfeld mit 49.071,56 Punkten entziehen. Erst im späten Handel hatte er es mit 0,11 Prozent ins Plus geschafft.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones49.071+ 0,11 Prozent
S&P 5006.969- 0,13 Prozent
Nasdaq 23685- 0,72 Prozent

Asien: Uneinheitlich

 Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die schwache Verfassung der Technologiewerte in den USA belastete die Stimmung an den Märkten. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um 0,6 Prozent nach. Noch stärker waren die Verluste beim Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit 1,8 Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 hingegen kurz vor dem Handelsende rund 0,1 Prozent.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22553.375+ 0,10 Prozent
Hang Seng27.826- 1,80 Prozent
CSI 3004.750- 0,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,10- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,84+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,27+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1921- 0,31  Prozent
Dollar in Yen153,80+ 0,45 Prozent
Euro in Yen183,50+ 0,17 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent69,81 USD+ 0,29  USD
WTI64,42 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BOFA SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 258 (302) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT FRAPORT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 100 (72) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 50 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 260 (290) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT AUTO1 AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR ZAHLEN

UBS HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 60 (39) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 255 (270) EUR - 'BUY'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

