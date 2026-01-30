Dax mit Stabilisierungsversuch nach Kursrutsch

Von seinem Kursrutsch am Vortag versucht sich der Dax am Freitag zu erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,48 Prozent höher auf 24.426 Punkte. Damit würde auch die bei 24.313 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend halten, die der Dax am Vortag in einem schwachen Tech-Umfeld und im Zuge hoher Kurverluste des Index-Schwergewichts SAP getestet hatte.

USA: Techwerte schwach

Inmitten einer Flut von Geschäftszahlen hat der Softwarekonzern Microsoft am Donnerstag die Stimmung getrübt. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich zwar robust, doch an der Nasdaq-Börse belasteten Bedenken rund um das Thema KI-Investitionen. Neben den Zahlen der Tech-Riesen Meta und Tesla fiel Microsoft mit einem Kursrutsch auf. Der Nasdaq 100 büßte in der Spitze mehr als zwei Prozent ein. Bei einem Schluss von 25.884,30 Punkten verringerte sich der Abschlag aber noch auf 0,53 Prozent. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich dem schwachen Umfeld mit 49.071,56 Punkten entziehen. Erst im späten Handel hatte er es mit 0,11 Prozent ins Plus geschafft.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.071 + 0,11 Prozent &P 500 6.969 - 0,13 Prozent Nasdaq 23685 - 0,72 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die schwache Verfassung der Technologiewerte in den USA belastete die Stimmung an den Märkten. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um 0,6 Prozent nach. Noch stärker waren die Verluste beim Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit 1,8 Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 hingegen kurz vor dem Handelsende rund 0,1 Prozent.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 53.375 + 0,10 Prozent Hang Seng 27.826 - 1,80 Prozent CSI 300 4.750 - 0,60 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,10 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,84 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,27 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 69,81 USD + 0,29 USD WTI 64,42 USD + 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BOFA SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 258 (302) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT FRAPORT AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 100 (72) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 50 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 260 (290) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SETZT AUTO1 AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR ZAHLEN

UBS HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 60 (39) EUR - 'BUY'

UBS SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 255 (270) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX