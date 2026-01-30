Deutsche Arbeitslosenzahl steigt mit 3,085 Mio auf Zwölf-Jahres-Hoch

Berlin, 30. Jan (Reuters) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar mit über ⁠drei Millionen ‍auf den höchsten Stand seit fast zwölf Jahren gestiegen.

Die Bundesagentur ‌für Arbeit (BA) registrierte 3,085 Millionen Menschen ohne Job, wie die ‍Behörde am Freitag mitteilte. Das waren 177.000 mehr als im Dezember und 92.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,4 Punkte ‍auf 6,6 Prozent. Noch ⁠höher war die Arbeitslosenzahl zuletzt im Februar 2014 mit rund 3,138 Millionen.

"Derzeit gibt es ‍nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt", sagte BA-Chefin Andrea Nahles. Der ⁠Anstieg sei vor allem saisonal bedingt. Saisonbereinigt blieb die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat unverändert.

Die Arbeitslosigkeit ‍steigt im Januar ‌regelmäßig aus saisonalen Gründen. Zum Jahresende laufen viele befristete Arbeitsverträge aus, und witterungsabhängige Branchen wie Bau, Landwirtschaft und Tourismus drosseln ihre Beschäftigung. Neueinstellungen werden zum Jahreswechsel häufig aufgeschoben.

