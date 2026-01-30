Deutsche Wirtschaft Ende 2025 stärker gewachsen als erwartet
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Wiesbaden (dpa) - Die deutsche Wirtschaft hat im vierten Quartal 2025 stärker zugelegt als zunächst angenommen. Statt 0,2 Prozent Wachstum errechnete das Statistische Bundesamt beim Bruttoinlandsprodukt nun 0,3 Prozent Plus zum Vorquartal.
