Deutsche Wirtschaft Ende 2025 stärker gewachsen als erwartet

dpa-AFX · Uhr
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft hat im vierten Quartal 2025 stärker zugelegt als zunächst angenommen. Statt 0,2 Prozent Wachstum errechnete das Statistische Bundesamt beim Bruttoinlandsprodukt nun 0,3 Prozent Plus zum Vorquartal./ben/als/DP/jha

