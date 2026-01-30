Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1919 US-Dollar
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1919 (Donnerstag: 1,1968) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8389 (0,8355) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86620 (0,86620) britische Pfund, 183,59 (183,48) japanische Yen und 0,9157 (0,9182) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Erstmals seit Mitte 2021Euro steigt nach Trump-Aussagen über Marke von 1,20 Dollar27. Jan. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie KI-Revolution läuft nicht nur, sie rennt - und dieses Unternehmen profitiertgestern, 16:41 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBullische Chartformation bei dieser Dax-Aktie - kommt der Ausbruch?gestern, 15:30 Uhr · onvista
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista