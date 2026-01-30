Drogeriekette dm ruft Aufstrich wegen falschen Inhalts zurück

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die Drogeriekette dm ruft einen Aufstrich zurück, weil einige Gläser einen anderen Inhalt haben als angegeben - und dies für Cashew-Allergiker Folgen haben kann. Es geht um den Artikel "dmBio Getrocknete Tomate & Feta Genuss-Aufstrich" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4. Juni 2027, wie das Unternehmen mitteilte.

In einige Gläser wurde nicht der "dmBio Tomate & Feta"-Aufstrich gefüllt, sondern ein "Cashewcreme-Aufstrich mit getrockneter Tomate & Pinienkernen", wie es hieß. Das Allergen Cashew sei nicht auf dem Etikett angegeben. Die betroffenen Gläser hätten zudem einen Deckel mit Aufdruck "Nabio".

Sollten Kunden an einer entsprechenden Allergie oder Unverträglichkeit leiden, würden sie dringend gebeten, vom Verzehr abzusehen und das Produkt ungeöffnet oder bereits angebrochen in die Märkte zurückzubringen. Für Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten sei der Verzehr unbedenklich./ols/DP/men