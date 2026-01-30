EQS-Adhoc: Klassik Radio AG: übertrifft deutlich die Ergebnisprognose 2025 - 22 % EBITDA-Steigerung, 11 % Umsatzplus

Klassik Radio AG: übertrifft deutlich die Ergebnisprognose 2025 - 22 % EBITDA-Steigerung, 11 % Umsatzplus

Augsburg, 30. Januar 2026 - Trotz herausfordernder Marktbedingungen verzeichnet die Klassik Radio AG im Geschäftsjahr 2025 ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Ergebnis.

Der Vorstand erwartet nach vorläufigen Zahlen ein um 22 % deutlich steigendes EBITDA von ca. 2,35 Millionen Euro (Vorjahr 1,93 Mio. Euro). Der Konzernumsatz steigt um 11 % auf etwa
21,5 Millionen Euro (Vorjahr 19,4 Mio. Euro).

Damit wächst die Klassik Radio AG gegen den allgemeinen Radiomarkt und inmitten einer wirtschaftlich angespannten Lage profitabel weiter. Wachstumstreiber sind die Sender Klassik Radio,
Beats Radio, Klassik Radio Plus sowie das starke Live-Event-Geschäft.

Die Zahlen nach HGB sind vorläufig und ungeprüft. Der testierte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wird Ende Juni 2026 veröffentlicht.

