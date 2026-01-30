EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Außerordentliche Abschreibungen drücken EBITDA für 2024 auf minus circa 18,8 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Gewinnwarnung

pferdewetten.de AG: Außerordentliche Abschreibungen drücken EBITDA für 2024 auf minus circa 18,8 Mio. Euro

Düsseldorf, 30. Januar 2026 – Das EBITDA der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) für das Geschäftsjahr 2024 wird nach Rücksprache mit dem Abschlussprüfer durch außerordentliche Abschreibungen auf minus circa 18,8 Mio. Euro sinken. Diese einmaligen Sondereffekte betreffen die Bilanzansätze im Beteiligungsbereich sowie bei den latenten Steuern und belaufen sich 2024 auf minus circa 9 Mio. Euro.

Am 14.11.2024 hatte die AG für 2024 für das EBITDA einen hohen negativen einstelligen Millionenbetrag avisiert.

Der GGR, also der Gross Gaming Revenue, lag 2024 bei circa 68,4 Mio. Euro.

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 liegt mit circa 46,3 Mio. Euro gut 82% oberhalb des Umsatzes des Geschäftsjahres 2023. Damals wurden 25,4 Mio. Euro erlöst.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand eine weitere Umsatzsteigerung um über 20% auf circa 55 bis 57 Mio. Euro. Die Guidance fürs EBITDA 2025 mit plus 0,7 bis 1,2 Mio. Euro wird bestätigt.

