EQS-AFR: Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Porsche Automobil Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Porsche Automobil Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
30.01.2026 / 11:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Porsche Automobil Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort:
https://www.porsche-se.com/investor-relations/finanzpublikationen/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort:
https://www.porsche-se.com/en/investor-relations/financial-publications/financial-publications
30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Porsche Automobil Holding SE
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|www.porsche-se.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2262354 30.01.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–