EQS-DD: Circus SE: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt), Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.01.2026 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Nikolas Bullwinkel Beteiligungs UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nikolas
Nachname(n): Bullwinkel
Position: Geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats

b) Berichtigung
Am 29.1.2026 meldeten wir einen Aktienkauf außerhalb eines Handelplatzes i.H.v. EUR 20.027,70. Es erfolgten aber drei Aktienkäufe über Tradegate mit einem aggregierten Volumen von EUR 20.027,70.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Circus SE

b) LEI
98450020CA9F13FUED64 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2YN355

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,9000 EUR 9.999,0000 EUR
9,9000 EUR 5.019,3000 EUR
9,9000 EUR 5.009,4000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,9000 EUR 20.027,7000 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


Circus

