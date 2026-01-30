EQS-DD: Evotec SE: Dr. Cord Dohrmann, Erwerb von 6760 Aktien aufgrund von Vesting (Share Performance Plan 2017)
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 18:06 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Cord
|Nachname(n):
|Dohrmann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Evotec SE
b) LEI
|529900F9KI6OYITO9B12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005664809
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 6760 Aktien aufgrund von Vesting (Share Performance Plan 2017)
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|6,275936 EUR
|42.425,33 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,275936 EUR
|42.425,33 EUR
e) Datum des Geschäfts
|28.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.evotec.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103048 30.01.2026 CET/CEST