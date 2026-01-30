EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



30.01.2026 / 12:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Dominik Nachname(n): Asam

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 168,92 EUR 13.344,68 EUR 169,00 EUR 97.851,00 EUR 168,98 EUR 31.599,26 EUR 169,06 EUR 70.836,14 EUR 169,04 EUR 41.921,92 EUR 168,94 EUR 25.341,00 EUR 169,12 EUR 18.941,44 EUR 169,10 EUR 18.770,10 EUR 169,16 EUR 19.115,08 EUR 169,18 EUR 25.546,18 EUR 169,20 EUR 22.672,80 EUR 169,24 EUR 18.108,68 EUR 169,26 EUR 71.935,50 EUR 169,28 EUR 220.910,40 EUR 169,30 EUR 79.063,10 EUR 169,32 EUR 14.222,88 EUR 169,34 EUR 14.224,56 EUR 169,38 EUR 18.293,04 EUR 169,40 EUR 25.579,40 EUR 169,36 EUR 42.678,72 EUR 169,02 EUR 41.578,92 EUR 168,96 EUR 19.768,32 EUR 169,22 EUR 17.937,32 EUR 169,08 EUR 19.613,28 EUR 169,14 EUR 25.201,86 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 169,1759 EUR 1.015.055,5800 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Deutschland Internet: www.sap.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103046 30.01.2026 CET/CEST