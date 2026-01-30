EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
30.01.2026 / 12:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Dominik
|Nachname(n):
|Asam
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SAP SE
b) LEI
|529900D6BF99LW9R2E68
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007164600
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|168,92 EUR
|13.344,68 EUR
|169,00 EUR
|97.851,00 EUR
|168,98 EUR
|31.599,26 EUR
|169,06 EUR
|70.836,14 EUR
|169,04 EUR
|41.921,92 EUR
|168,94 EUR
|25.341,00 EUR
|169,12 EUR
|18.941,44 EUR
|169,10 EUR
|18.770,10 EUR
|169,16 EUR
|19.115,08 EUR
|169,18 EUR
|25.546,18 EUR
|169,20 EUR
|22.672,80 EUR
|169,24 EUR
|18.108,68 EUR
|169,26 EUR
|71.935,50 EUR
|169,28 EUR
|220.910,40 EUR
|169,30 EUR
|79.063,10 EUR
|169,32 EUR
|14.222,88 EUR
|169,34 EUR
|14.224,56 EUR
|169,38 EUR
|18.293,04 EUR
|169,40 EUR
|25.579,40 EUR
|169,36 EUR
|42.678,72 EUR
|169,02 EUR
|41.578,92 EUR
|168,96 EUR
|19.768,32 EUR
|169,22 EUR
|17.937,32 EUR
|169,08 EUR
|19.613,28 EUR
|169,14 EUR
|25.201,86 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|169,1759 EUR
|1.015.055,5800 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.01.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
