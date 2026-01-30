EQS-DD: SAP SE: Dominik Asam, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.01.2026 / 12:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dominik
Nachname(n):Asam

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
168,92 EUR13.344,68 EUR
169,00 EUR97.851,00 EUR
168,98 EUR31.599,26 EUR
169,06 EUR70.836,14 EUR
169,04 EUR41.921,92 EUR
168,94 EUR25.341,00 EUR
169,12 EUR18.941,44 EUR
169,10 EUR18.770,10 EUR
169,16 EUR19.115,08 EUR
169,18 EUR25.546,18 EUR
169,20 EUR22.672,80 EUR
169,24 EUR18.108,68 EUR
169,26 EUR71.935,50 EUR
169,28 EUR220.910,40 EUR
169,30 EUR79.063,10 EUR
169,32 EUR14.222,88 EUR
169,34 EUR14.224,56 EUR
169,38 EUR18.293,04 EUR
169,40 EUR25.579,40 EUR
169,36 EUR42.678,72 EUR
169,02 EUR41.578,92 EUR
168,96 EUR19.768,32 EUR
169,22 EUR17.937,32 EUR
169,08 EUR19.613,28 EUR
169,14 EUR25.201,86 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
169,1759 EUR1.015.055,5800 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

103046 30.01.2026 CET/CEST

