EQS-News: Ein erster Blick auf KI in der realen Welt: Die AWE 2026 in Shanghai öffnet ihre Tore im März

EQS-News: AWE / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Ein erster Blick auf KI in der realen Welt: Die AWE 2026 in Shanghai öffnet ihre Tore im März



30.01.2026 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SHANGHAI, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Nachdem sie jahrelang auf der internationalen Bühne die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf sich gezogen haben, werden Chinas KI-gesteuerte Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik diesen März auf heimischem Boden in den Mittelpunkt rücken. Auf der AWE 2026 werden die neuesten Blockbuster vorgestellt, die den Takt für globale Trends vorgeben.

Unter dem Motto „Smart AI, Smarter Future" wird die AWE 2026 vom 12. bis 15. März 2026 an zwei Veranstaltungsorten stattfinden: im Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) und auf dem Ausstellungsgelände der Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone (Eastern Hub IBCZ). Mit einer Ausstellungsfläche von 170.000 Quadratmetern, über 1.200 vertretenen Marken und mehr als 200.000 erwarteten Besuchern ist die AWE 2026 ab sofort für die weltweite Registrierung geöffnet.

AWE

Die künstliche Intelligenz verlässt die Labore und Prototypen und hält Einzug in die reale Welt – in Privathaushalte, öffentliche Räume und urbane Systeme – und entwickelt sich von professionellen Geräten zu Produkten für den Massenmarkt. Gleichzeitig werden die Grenzen zwischen Geräteherstellern, Komponentenlieferanten und KI-Entwicklern neu gezogen, was die Einführung von physischer KI in der realen Welt in schnellerer und vielfältigerer Form beschleunigt. Während sich China zu einem globalen Innovationszentrum für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik entwickelt, wird die AWE 2026 ein wegweisendes Schaufenster sein, in dem KI auf die reale Welt trifft.

Machen Sie sich bereit für einen großen Auftritt auf der SNIEC! Führende Marken – darunter Haier, Huawei, Hisense, TCL, Sony, Bosch, Siemens, Panasonic, LG, Fisher & Paykel, ASKO, Gorenje, Whirlpool, Hitachi, Philips, Gree, Skyworth und Changhong – werden sich den Innovatoren im Bereich der neuen Energiefahrzeuge anschließen, Spitzentechnologien, KI und intelligentes Wohnen, wie BYD, Unitree, Segway-Ninebot, iFLYTEK, Shokz, Sonos, HiSilicon, NAVEE, ECOVACS, Dreame, Roborock, MOVA, iRobot, TEMPUR und EZVIZ. Hauptakteure wie Fotile, Robam, Westinghouse, Thomson, Morphy Richards, Thermos und Tiger werden ebenfalls im Rampenlicht stehen und ein schillerndes Spektrum an Innovationen präsentieren – von Ökosystemen zwischen Mensch und Fahrzeug bis hin zu intelligenten Wohnszenarien.

Ein kleiner Einblick in den Ausstellungsbereich des Eastern Hub IBCZ: die Bühne ist bereit für Spitzeninnovatoren. Zu den bestätigten Ausstellern gehören Huawei, JD.com, Lenovo, Sony, Hisense, TCL, BOE, Xiaomi, ZTE, SenseTime, MINIMAX, UNISOC, UBTECH, Unitree, AGIBOT, XREAL, Quark, ARIDGE, BrainCo, Stonehill, Autel Robotics, DEEP Robotics, VERTAXI, Spacesail, Antigravity, Bambu Lab, Creality sowie Anker Innovations. Die Ausstellung zeigt KI-Smartphones und intelligente Brillen, verkörperte und begleitende Roboter, Verbraucherdrohnen, eVTOLs, modulare fliegende Autos, Satelliten-Internet-Terminals, XR-Geräte, audiovisuelle Ultra-HD-Systeme, GPU-Chips, enorme KI-Modelle, 3D-Druck und andere Spitzentechnologien und bietet einen ersten Blick auf das grenzenlose Potenzial der nächsten Generation von Unterhaltungselektronik.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873125/AWE.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ein-erster-blick-auf-ki-in-der-realen-welt-die-awe-2026-in-shanghai-offnet-ihre-tore-im-marz-302674832.html

30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2268482 30.01.2026 CET/CEST