EQS-News: Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro

30.01.2026

RBI: Vorläufige Zahlen 2025

Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro

Konzernergebnis 2025 um 48% auf EUR 1.443 Millionen gestiegen (ohne Russland), mit deutlich rückläufigen Vorsorgen für Fremdwährungskredite in Polen

Kernerträge wuchsen um 3% auf EUR 6.186 Millionen, getrieben durch beschleunigtes Kreditwachstum (6% im Geschäftsjahr 2025)

Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,5% (für gesamten Konzern bei 17,9%)

Reduzierung des Russlandgeschäfts im Plan - alle Beschränkungen bleiben auch 2026 bestehen

Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,60 je Aktie, vorbehaltlich des geprüften Ergebnisses und Beschlusses durch die Hauptversammlung

Ausblick für 2026 (ohne Russland): Steigerung der Kernerträge im mittleren einstelligen Bereich, Kreditwachstum rund 7% und harte Kernkapitalquote über 15%

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus:

Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-12/2025 1-12/2024 Q4/2025 Q3/2025 Zinsüberschuss 4.184 4.155 1.054 1.056 Provisionsüberschuss 2.002 1.845 529 505 Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen 1 61 -18 -12 Verwaltungsaufwendungen -3.456 -3.311 -894 -837 Betriebsergebnis 2.964 2.933 736 785 Übriges Ergebnis -310 -748 -13 -65 Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben -248 -185 -49 -46 Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte -192 -287 -72 -12 Ergebnis vor Steuern 2.214 1.712 603 661 Ergebnis nach Steuern 1.693 1.158 478 528 Konzernergebnis 1.443 975 416 460

Bilanz in EUR Millionen 31/12/2025 31/12/2024 Forderungen an Kunden 101.195 95.363 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 117.277 108.205 Bilanzsumme 193.191 184.961 Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA) 80.932 78.325

Bankspezifische Kennzahlen 31/12/2025 31/12/2024 NPE Ratio 1,7% 2,1% NPE Coverage Ratio 44,2% 50,4% Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis) 15,5% 15,1% Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis) 20,3% 20,4%

Kennzahlen 1-12/2025 1-12/2024 Q4/2025 Q3/2025 Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva) 2,28% 2,33% 2,26% 2,30% Cost/Income Ratio 53,1% 52,5% 54,1% 50,9% Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden) 0,20% 0,27% 0,37% 0,01% Konzern-Return-on-Equity 10,6% 7,3% 12,4% 14,0% Ergebnis je Aktie in EUR 4,04 2,64 1,16 1,32

Die Daten in dieser Aussendung basieren auf ungeprüften Zahlen. Der Jahresfinanzbericht 2025 wird am 2. März 2026 veröffentlicht.

Ausblick 2026

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.

Ausblick 2026 RBI ohne RU Zinsüberschuss in EUR rund 4,4 Mrd. Provisionsüberschuss in EUR rund 2,1 Mrd. Forderungen an Kunden (Wachstum) rund 7% Verwaltungsaufwendungen in EUR rund 3,6 Mrd. Cost/Income Ratio rund 52,5% Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays) rund 35 BP Konzern-Return-on-Equity rund 10,5% Harte Kernkapitalquote über 15%* *Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

