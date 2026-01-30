EQS-News: Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro

Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro

30.01.2026 / 07:29 CET/CEST
RBI: Vorläufige Zahlen 2025

Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro

  • Konzernergebnis 2025 um 48% auf EUR 1.443 Millionen gestiegen (ohne Russland), mit deutlich rückläufigen Vorsorgen für Fremdwährungskredite in Polen
  • Kernerträge wuchsen um 3% auf EUR 6.186 Millionen, getrieben durch beschleunigtes Kreditwachstum (6% im Geschäftsjahr 2025)
  • Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,5% (für gesamten Konzern bei 17,9%)
  • Reduzierung des Russlandgeschäfts im Plan - alle Beschränkungen bleiben auch 2026 bestehen
  • Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,60 je Aktie, vorbehaltlich des geprüften Ergebnisses und Beschlusses durch die Hauptversammlung
  • Ausblick für 2026 (ohne Russland): Steigerung der Kernerträge im mittleren einstelligen Bereich, Kreditwachstum rund 7% und harte Kernkapitalquote über 15%

Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus:

Erfolgsrechnung in EUR Millionen1-12/20251-12/2024Q4/2025Q3/2025
Zinsüberschuss4.1844.1551.0541.056
Provisionsüberschuss2.0021.845529505
Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen161-18-12
Verwaltungsaufwendungen-3.456-3.311-894-837
Betriebsergebnis2.9642.933736785
Übriges Ergebnis-310-748-13-65
Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben-248-185-49-46
Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte-192-287-72-12
Ergebnis vor Steuern2.2141.712603661
Ergebnis nach Steuern1.6931.158478528
Konzernergebnis1.443975416460
Bilanz in EUR Millionen31/12/202531/12/2024
Forderungen an Kunden101.19595.363
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden117.277108.205
Bilanzsumme193.191184.961
Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)80.93278.325
Bankspezifische Kennzahlen31/12/202531/12/2024
NPE Ratio1,7%2,1%
NPE Coverage Ratio44,2%50,4%
Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)15,5%15,1%
Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)20,3%20,4%
Kennzahlen1-12/20251-12/2024Q4/2025Q3/2025
Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)2,28%2,33%2,26%2,30%
Cost/Income Ratio53,1%52,5%54,1%50,9%
Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)0,20%0,27%0,37%0,01%
Konzern-Return-on-Equity10,6%7,3%12,4%14,0%
Ergebnis je Aktie in EUR4,042,641,161,32

Die Daten in dieser Aussendung basieren auf ungeprüften Zahlen. Der Jahresfinanzbericht 2025 wird am 2. März 2026 veröffentlicht.

Ausblick 2026

Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.

Ausblick 2026RBI ohne RU
Zinsüberschuss in EURrund 4,4 Mrd.
Provisionsüberschuss in EURrund 2,1 Mrd.
Forderungen an Kunden (Wachstum)rund 7%
Verwaltungsaufwendungen in EURrund 3,6 Mrd.
Cost/Income Ratiorund 52,5%
Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays)rund 35 BP
Konzern-Return-on-Equityrund 10,5%
Harte Kernkapitalquoteüber 15%*
*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null 

Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Head of Group Investor & Media Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

