EQS-News: Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro

RBI: Vorläufige Zahlen 2025
Konzernergebnis (ohne Russland) über 1,4 Milliarden Euro
- Konzernergebnis 2025 um 48% auf EUR 1.443 Millionen gestiegen (ohne Russland), mit deutlich rückläufigen Vorsorgen für Fremdwährungskredite in Polen
- Kernerträge wuchsen um 3% auf EUR 6.186 Millionen, getrieben durch beschleunigtes Kreditwachstum (6% im Geschäftsjahr 2025)
- Harte Kernkapitalquote ohne Russland bei 15,5% (für gesamten Konzern bei 17,9%)
- Reduzierung des Russlandgeschäfts im Plan - alle Beschränkungen bleiben auch 2026 bestehen
- Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,60 je Aktie, vorbehaltlich des geprüften Ergebnisses und Beschlusses durch die Hauptversammlung
- Ausblick für 2026 (ohne Russland): Steigerung der Kernerträge im mittleren einstelligen Bereich, Kreditwachstum rund 7% und harte Kernkapitalquote über 15%
Die folgenden Tabellen beziehen sich auf die RBI ohne Russland und Belarus:
|Erfolgsrechnung in EUR Millionen
|1-12/2025
|1-12/2024
|Q4/2025
|Q3/2025
|Zinsüberschuss
|4.184
|4.155
|1.054
|1.056
|Provisionsüberschuss
|2.002
|1.845
|529
|505
|Handelsergebnis und Ergebnis aus Fair-Value-Bewertungen
|1
|61
|-18
|-12
|Verwaltungsaufwendungen
|-3.456
|-3.311
|-894
|-837
|Betriebsergebnis
|2.964
|2.933
|736
|785
|Übriges Ergebnis
|-310
|-748
|-13
|-65
|Staatliche Maßnahmen und Pflichtabgaben
|-248
|-185
|-49
|-46
|Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte
|-192
|-287
|-72
|-12
|Ergebnis vor Steuern
|2.214
|1.712
|603
|661
|Ergebnis nach Steuern
|1.693
|1.158
|478
|528
|Konzernergebnis
|1.443
|975
|416
|460
|Bilanz in EUR Millionen
|31/12/2025
|31/12/2024
|Forderungen an Kunden
|101.195
|95.363
|Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
|117.277
|108.205
|Bilanzsumme
|193.191
|184.961
|Risikogewichtete Aktiva gesamt (RWA)
|80.932
|78.325
|Bankspezifische Kennzahlen
|31/12/2025
|31/12/2024
|NPE Ratio
|1,7%
|2,1%
|NPE Coverage Ratio
|44,2%
|50,4%
|Harte Kernkapitalquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|15,5%
|15,1%
|Eigenmittelquote (transitional, inkl. Ergebnis)
|20,3%
|20,4%
|Kennzahlen
|1-12/2025
|1-12/2024
|Q4/2025
|Q3/2025
|Nettozinsspanne (Ø zinstragende Aktiva)
|2,28%
|2,33%
|2,26%
|2,30%
|Cost/Income Ratio
|53,1%
|52,5%
|54,1%
|50,9%
|Neubildungsquote (Ø Forderungen an Kunden)
|0,20%
|0,27%
|0,37%
|0,01%
|Konzern-Return-on-Equity
|10,6%
|7,3%
|12,4%
|14,0%
|Ergebnis je Aktie in EUR
|4,04
|2,64
|1,16
|1,32
Die Daten in dieser Aussendung basieren auf ungeprüften Zahlen. Der Jahresfinanzbericht 2025 wird am 2. März 2026 veröffentlicht.
Ausblick 2026
Der Ausblick bezieht sich auf die RBI ohne Russland.
|Ausblick 2026
|RBI ohne RU
|Zinsüberschuss in EUR
|rund 4,4 Mrd.
|Provisionsüberschuss in EUR
|rund 2,1 Mrd.
|Forderungen an Kunden (Wachstum)
|rund 7%
|Verwaltungsaufwendungen in EUR
|rund 3,6 Mrd.
|Cost/Income Ratio
|rund 52,5%
|Neubildungsquote (vor Berücksichtigung von Overlays)
|rund 35 BP
|Konzern-Return-on-Equity
|rund 10,5%
|Harte Kernkapitalquote
|über 15%*
|*Unter Annahme einer Entkonsolidierung der russischen Einheit zum Kurs-Buchwertverhältnis von null
Mittelfristig strebt die RBI einen Konzern-Return-on-Equity von mindestens 13% ohne Russland und ohne Aufwendungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Fremdwährungskrediten in Polen an.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
John P. Carlson, CFA
Head of Group Investor & Media Relations
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien, Österreich
ir@rbinternational.com
Telefon +43-1-71 707-2089
