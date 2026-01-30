EQS-News: Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 bekannt
EQS-News: Piramal Pharma Limited / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 bekannt
30.01.2026 / 09:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
MUMBAI, Indien, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ein weltweit führendes Pharma-, Gesundheits- und Wellnessunternehmen, gab heute seine Einzel- und Konzernergebnisse für das dritte Quartal (Q3) und die ersten neun Monate (9M) zum 31. Dezember 2025 bekannt.
|
Wichtige Finanzergebnisse im Konzernabschluss
|
(in Milliarden INR oder wie angegeben)
|
Einzelheiten
|
Q3FY26
|
Q3FY25
|
% vs. Vorjahr
|
9MFY26
|
9MFY25
|
% vs. Vorjahr
|
Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit
|
2,140
|
2,204
|
(3) %.
|
6,117
|
6,397
|
(4) %
|
CDMO
|
1,166
|
1,278
|
(9) %.
|
3,207
|
3,659
|
(12) %
|
CHG
|
668
|
654
|
2 %
|
1,948
|
1,928
|
1 %
|
PCH
|
334
|
278
|
20 %.
|
954
|
819
|
16 %
|
EBITDA
|
239
|
350
|
(32) %.
|
628
|
977
|
(36) %.
|
EBITDA-Marge
|
11 %
|
16 %
|
|
10 %
|
15 %
|
|
PAT vor erwartungsgemäßem Posten
|
(95)
|
4
|
NM
|
(297)
|
(62)
|
NM
|
Außergewöhnlicher Posten
|
(41)
|
-
|
NM
|
(20)
|
-
|
NM
|
PAT nach erwartungsgemäßem Posten
|
(136)
|
4
|
NM
|
(317)
|
(62)
|
NM
Wichtigste Höhepunkte für Q3 und 9M im GJ26
- Das Umsatzwachstum im dritten Quartal/neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 wurde durch den Lagerabbau eines großen patentierten kommerziellen Produkts durch einen Kunden, einen langsameren Auftragseingang in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 aufgrund der uneinheitlichen Erholung der US-amerikanischen Biopharma-Finanzierung sowie Unsicherheiten hinsichtlich der globalen Handelspolitik und regulatorische Verzögerungen bei der Inhalationsanästhesie für Märkte außerhalb der USA durch das Werk in Digwal beeinträchtigt.
- EBITDA-Marge - Trotz geringerer Umsätze wurden die Auswirkungen auf das EBITDA durch unsere Bemühungen um Kostenoptimierung und operative Exzellenz teilweise ausgeglichen.
- Seit Oktober 2025 ist eine deutliche Zunahme der Ausschreibungen zu verzeichnen, mit ersten Anzeichen für eine Erholung des Auftragseingangs aufgrund verbesserter Biopharma-Finanzierung und verstärkter M&A-Aktivitäten in den USA.
- Wachstumsinvestitionen - Die Investition in Höhe von 90 Mio. US-Dollar zur Erweiterung der Werke in Lexington und Riverview verläuft planmäßig. Das Kundeninteresse ist groß.
Nandini Piramal, Vorsitzende von Piramal Pharma Limited, sagte: „Das Geschäftsjahr 2026 war für das Unternehmen aufgrund der Auswirkungen des Lagerabbaus und des langsameren Auftragseingangs in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 in unserem CDMO-Geschäft ein eher verhaltenes Jahr. In letzter Zeit sehen wir jedoch erste Anzeichen für eine Erholung mit einer Zunahme von Ausschreibungen und Auftragseingängen aufgrund verbesserter Biopharma-Finanzierung und verstärkter M&A-Aktivitäten im US-Gesundheitswesen. In unserem CHG-Geschäft investieren wir in neue Produkte und bauen unsere Präsenz in Märkten außerhalb der USA aus. Der Erwerb von Nischenmarken wie Kenalog, die synergetisch zu unserem aktuellen Geschäft sind, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Unser Verbrauchergeschäft entwickelt sich in seinen repräsentativen Märkten weiterhin überdurchschnittlich gut, mit einem robusten Wachstum unserer starken Marken.
Trotz des langsameren Wachstums im Geschäftsjahr 26 glauben wir weiterhin an die langfristigen Wachstumsaussichten unserer Geschäfte und unterstützen diese mit zeitnahen Investitionen in Kapazitäten und Fähigkeiten. Das vierte Quartal war in der Vergangenheit das stärkste Quartal für das Unternehmen, und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch in diesem Jahr fortsetzen wird."
|
Wichtige Geschäftsereignisse für das 3. Quartal/die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres 2026
|
Vertragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO):
Complex Hospital Generic (CHG) (Komplexe Generika für Krankenhäuser):
Piramal Consumer Healthcare (PCH):
|
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
|
(in Milliarden INR oder wie angegeben)
|
Einzelheiten
|
Quartal
|
Neun Monate
|
Q3FY26
|
Q3FY25
|
% vs. Vorjahr
|
Q2FY26
|
% vs. Vorquartal
|
9MFY26
|
9MFY25
|
% vs. Vorjahr
|
Umsatzerlös aus laufender Geschäftstätigkeit
|
2,140
|
2,204
|
(3) %.
|
2,044
|
5 %
|
6,117
|
6,397
|
(4) %
|
Sonstige Erträge
|
43
|
12
|
256 %.
|
66
|
(34) %.
|
167
|
93
|
80 %.
|
Gesamtertrag
|
2,183
|
2,216
|
(2) %
|
2,109
|
3 %
|
6,285
|
6,490
|
(3) %.
|
Materialkosten
|
786
|
806
|
(2) %
|
703
|
12 %
|
2,183
|
2,277
|
(4) %
|
Personalaufwand
|
600
|
556
|
8 %
|
611
|
(2) %
|
1,830
|
1,695
|
8 %
|
Sonstige Aufwendungen
|
558
|
504
|
11 %
|
571
|
(2) %
|
1,643
|
1,541
|
7 %
|
EBITDA
|
239
|
350
|
(32) %.
|
224
|
7 %
|
628
|
977
|
(36) %.
|
Zinsaufwendungen
|
89
|
103
|
(14) %
|
82
|
8 %
|
258
|
318
|
(19) %.
|
Abschreibungen
|
213
|
197
|
8 %
|
203
|
5 %
|
613
|
574
|
7 %
|
Anteil am Nettogewinn assoziierter Unternehmen
|
10
|
17
|
(40) %.
|
15
|
(31) %.
|
44
|
57
|
(23) %.
|
Gewinn vor Steuern
|
(53)
|
67
|
NM
|
(46)
|
NM
|
(199)
|
142
|
NM
|
Steuern
|
42
|
63
|
(33) %.
|
53
|
(20) %.
|
98
|
204
|
(52) %
|
Quartalsüberschuss
|
(95)
|
4
|
NM
|
(99)
|
NM
|
(297)
|
(62)
|
NM
|
Außerordentlicher Posten1
|
(41)
|
-
|
NM
|
-
|
NM
|
(20)
|
-
|
NM
|
Nettogewinn nach Steuern nach außerordentlichem Posten
|
(136)
|
4
|
NM
|
(99)
|
NM
|
(317)
|
(62)
|
NM
|
1. Q3GJ26 – Enthält Rückstellungen für Gratifikationen und Urlaubsabgeltungen aufgrund der Auswirkungen der Änderung des LWF-Gesetzes ₹ 26 Crs. & Vergleich mit CDMO-Kunden ₹ 15 Crs.
Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals und der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026
Piramal Pharma Limited wird am 29. Januar 2026 von 9:30 bis 10:15 Uhr (IST) eine Telefonkonferenz für Investoren/Analysten veranstalten, um die Ergebnisse des dritten Quartals und der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 zu erörtern.
Die Einwahldaten für die Telefonkonferenz lauten wie folgt:
|
Veranstaltung
|
Ort und Zeit
|
Telefonnummer
|
Telefonkonferenz am
|
Indien – 9.30 Uhr IST
|
+91 22 6280 1461 / +91 22 7115 8320 (Hauptnummer)
|
1 800 120 1221 (Gebührenfreie Nummer)
|
USA - 11:00 Uhr
(Eastern Time – New York)
|
Gebührenfreie Nummer
18667462133
|
GB - 04:00 Uhr
(Ortszeit London)
|
Gebührenfreie Nummer
08081011573
|
Singapur – 12.00 Uhr
(Ortszeit Singapur)
|
Gebührenfreie Nummer
8001012045
|
Hongkong – 12.00 Uhr
(Ortszeit Hongkong)
|
Gebührenfreie Nummer
800964448
|
Express-Anmeldung mit Diamond Pass™
|
Bitte benutzen Sie diesen Link für die vorherige Registrierung, um die Wartezeit bei der Anmeldung zu verkürzen - Klicken Sie hier
Informationen zu Piramal Pharma Limited:
Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), bietet über seine 171 globalen Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten Produkten und Dienstleistungen an. PPL umfasst Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Generika-Geschäft für Krankenhäuser, und Piramal Consumer Healthcare (PCH), ein Unternehmen, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte verkauft. Zusätzlich hat sich eines von PPLs Partnerunternehmen, Abbvie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen Abbvie und PPL, als einer der Marktführer im Bereich der Augenheilkunde auf dem indischen Pharmamarkt etabliert. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.
Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn
1. Schließt eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio ein.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1855206/Piramal_Pharma_Limited_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-limited-gibt-ergebnisse-fur-das-dritte-quartal-und-die-ersten-neun-monate-des-geschaftsjahres-2026-bekannt-302674925.html
30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
2268730 30.01.2026 CET/CEST