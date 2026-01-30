EQS-NVR: aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: aap Implantate AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
aap Implantate AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.01.2026 / 17:30 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
|aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
|Stand zum / Datum der Wirksamkeit
|X
|Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
|30.01.2026
|Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
|14.716.976
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
30.01.2026 CET/CEST

|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aap Implantate AG
|Lorenzweg 5
|12099 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.aap.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2268938 30.01.2026 CET/CEST
