EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
30.01.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
London, 29.1.2026
Überblick
☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wienerberger AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
Name: BlackRock, Inc.
Sitz: Wilmington
Staat: U.S.A.
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 27.1.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
|
Prozentanteile
der Stimmrechte,
die zu Aktien
gehören (7.A)
|Prozentanteile der
Stimmrechte, die die
Finanz-/sonstigen
Instrumente
repräsentieren (7.B.1 +
7.B.2)
|
Summe von
7.A + 7.B in %
|
Gesamtzahl der
Stimmrechte des
Emittenten
|Situation am
Tag der
Schwellenberührung
|
3,99 %
|
0,28 %
|
4,27 %
|
109 497 697
|Situation in der
vorherigen Meldung
(sofern anwendbar)
|
4,00 %
|
0,22 %
|
4,23 %
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
|A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören
|
ISIN der Aktien
|Anzahl der Stimmrechte
|Prozentanteil der Stimmrechte
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|Direkt
(§ 130 BörseG
2018)
|Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
|AT0000831706
|4 368 985
|3,99 %
|Subsumme A
|4 368 985
|3,99 %
|B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018
|
Art des
Instruments
|
Verfalldatum
|
Ausübungsfrist
|Anzahl der Stimmrechte
die erworben werden
können
|
Prozentanteil der
Stimmrechte
|Securities Lent
|N/A
|N/A
|37 919
|0,03 %
|AMERICAN
DEPOSITARY
RECEIPT
|N/A
|N/A
|333
|0,00 %
|Subsumme B.1
|38 252
|0,03 %
|B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
|Art des Instruments
|Verfalldatum
|Ausübungsfrist
|Physisches oder
Cash Settlement
|Anzahl der
Stimmrechte
|Prozentanteil
der
Stimmrechte
|CFD
|N/A
|N/A
|Cash
|265 561
|0,24 %
|Subsumme B.2
|265 561
|0,24 %
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
|Ziffer
|Name
|Direkt
kontrolliert
durch Ziffer
|Direkt gehaltene
Stimmrechte in
Aktien (%)
|Direkt gehaltene Finanz-
/sonstige Instrumente
(%)
|Total von
beiden
(%)
|1
|BlackRock, Inc.
|2
|BlackRock
Saturn Subco,
LLC
|1
|3
|BlackRock
Finance, Inc.
|2
|4
|BlackRock
Holdco 2, Inc.
|3
|5
|BlackRock
Financial
Management, Inc.
|4
|6
|BlackRock
International
Holdings, Inc.
|5
|7
|BR Jersey
International
Holdings L.P.
|6
|8
|BlackRock
Australia
Holdco Pty. Ltd.
|7
|9
|BlackRock
Investment
Management
(Australia)
Limited
|8
|10
|Trident Merger
LLC
|3
|11
|BlackRock
Investment
Management, LLC
|10
|12
|BlackRock
Holdco 3, LLC
|7
|13
|BlackRock
Cayman 1 LP
|12
|14
|BlackRock
Cayman West
Bay Finco Limited
|13
|15
|BlackRock
Cayman West
Bay IV Limited
|14
|16
|BlackRock
Group Limited
|15
|17
|BlackRock
Investment
Management (
UK) Limited
|16
|18
|BlackRock
(Netherlands)
B.V.
|16
|19
|BlackRock Asset
Management
Deutschland AG
|18
|20
|BlackRock
Advisors (UK)
Limited
|16
|21
|BlackRock
Canada Holdings
ULC
|6
|22
|BlackRock Asset
Management
Canada Limited
|21
|23
|BlackRock
Holdco 4, LLC
|5
|24
|BlackRock
Holdco 6, LLC
|23
|25
|BlackRock
Delaware
Holdings Inc.
|24
|26
|BlackRock Fund
Advisors
|25
|27
|BlackRock
Institutional
Trust Company,
National
Association
|25
|28
|Amethyst
Intermediate
LLC
|11
|29
|Aperio Holdings
LLC
|28
|30
|Aperio Group,
LLC
|29
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte für BlackRock Inc. unter 4 % lagen.
London am 29.1.2026
30.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wienerberger AG
|Wienerbergerplatz 1
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.wienerberger.com
