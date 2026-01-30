Inflation in Deutschland zieht wieder an: 2,1 Prozent im Januar

dpa-AFX
WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Leben in Deutschland hat sich zu Beginn des neuen Jahres wieder stärker verteuert. Die Verbraucherpreise lagen im Januar um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 1,8 Prozent Inflation im Dezember, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/als/DP/jha

