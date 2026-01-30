IRW-News: IperionX: Quartalsbericht Dezember 2025 von IperionX

IRW-PRESS: IperionX: Quartalsbericht Dezember 2025 von IperionX

30. Januar 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (Nasdaq | ASX: IPX) freut sich, seinen Quartalsbericht für die zum 31. Dezember 2025 endende Geschäftsperiode zu präsentieren. Es folgen die wichtigsten Ereignisse während und nach dem Ende des Quartals:

Kommerzielle Betriebe

- Inbetriebnahme abgeschlossen: Die Anlagen und Systeme für die Titanpulverherstellung und die Komponentenfertigung im Titanium Manufacturing Campus in Virginia wurden vollständig in Betrieb genommen.

- Erweiterung von Fertigungskapazitäten: Die modernen Fertigungskapazitäten werden weiter ausgebaut. Die uniaxiale 100-t-Presse (zur Herstellung von Titanschrauben, -muttern und -unterlegscheiben) sowie die kaltisostatische Trockenbeutelpresse (für große Titanbefestigungselemente) sind nun betriebsbereit. Darüber hinaus wird eine neue 300-t-Hydraulikpresse in Betrieb genommen, die für komplexe, mehrstufige Formen für Gehäuse von Unterhaltungselektronik oder Komponenten für humanoide Roboter konzipiert wurde.

- Weg zur Skalierung: Die Fertigungskapazitäten werden voraussichtlich erheblich wachsen, da sich IperionX auf eine Produktionskapazität von 1.400 Tonnen pro Jahr (tpa) im Jahr 2027 vorbereitet, was durch die Installation zusätzlicher Pulvermetallurgiepressen und HSPT-Sinteröfen unterstützt wird.

- Kommerzieller Fortschritt: Die Vertriebsabkommen gehen gut voran und es ist eine Reihe von Aktivitäten hinsichtlich der Entwicklung moderner Prototypen in den Bereichen Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie, Öl und Gas, Sportartikel und industrielle Fertigung im Gange.

- Neue Abkommen: Die bedeutsamsten Meilensteine beinhalten eine erste Bestellung von Titankomponenten für den Schiffbau von Carver Pump sowie eine Bestellung von leichten Titankomponenten für schwere Bodenkampfsysteme der U.S. Army von American Rheinmetall.

- Bestandsaufbau: Parallel zur kundenspezifischen Prototypenentwicklung baut IperionX Lagerbestände für Massenabsatzwege auf. Diese beinhalten eine Reihe von Standard-Titanbefestigungselementen, -muttern und -unterlegscheiben sowie die Herstellung spezieller Befestigungselemente für das US-Militär.

- Qualitätssicherung: Die Fertigungsbetriebe wurden gemäß ISO 9001 zertifiziert, was die Integrität der Qualitätsmanagementprozesse von IperionX hinsichtlich der Produktionsskalierung validiert.

Vom US-Kriegsministerium (DoW) unterstützte Erweiterung auf 1.400 tpa im Jahr 2027

- IperionX treibt seine Expansion voran, um die Titanproduktionskapazität auf 1.400 tpa zu skalieren. Dieser Meilenstein wird IperionX als größten und kostengünstigsten Hersteller von Titanpulver in den USA positionieren.

- Die Kosten der Expansion werden auf etwa 75 Millionen USD geschätzt. Der Großteil dieses Kapitals wird durch das Industrial Base Analysis and Sustainment- (IBAS)-Programm des US-Kriegsministeriums gesichert, wobei die gesamte Förderung in Höhe von 47,1 Millionen USD nun zugesagt ist.

Fahrplan für beschleunigtes Wachstum: Marktführerschaft bei Hochleistungstitan

- Entwicklung der nächsten Generation: IperionX treibt die Entwicklung einer neuen Anlage in Halifax County, Virginia, voran. Dieser Standort wurde für HAMR- und HSPT-Technologien der nächsten Generation konzipiert und peilt eine deutliche Senkung der Titankostenkurve an.

- Durchbruch bei kontinuierlicher Produktion: Diese Technologien der nächsten Generation nutzen einen neuen, zum Patent angemeldeten kontinuierlichen Produktionsprozess, der von IperionX auf F&E-Ebene getestet und erprobt wurde. Diese Innovation in der Titanproduktion weist das Potenzial auf, im Vergleich zu den aktuellen Batch-Prozessen eine überlegene Wirtschaftlichkeit bei den Einheitskosten zu erzielen.

- Zeitplan der Validierung: Zurzeit sind Pilotarbeiten im Gange, um diese kontinuierliche Produktionsmethode bei höheren Durchsätzen zu validieren, wobei der Abschluss für 2026 geplant ist.

Finanzierung durch US-Regierung

- Endgültige IBAS-Finanzierung zugesagt: IperionX wurden die letzten 4,6 Millionen USD der IBAS-Förderung in Höhe von 47,1 Millionen USD des US-Kriegsministeriums zugesagt. Alle im Rahmen dieses Programms zugeteilten Gelder sind nun vollständig zugesagt und ein Restbetrag von 43,1 Millionen USD steht für zukünftige Erstattungen zur Verfügung.

- Kapital für Produktionserweiterung: Diese letzte Tranche der Finanzierung wird zur Unterstützung der Erweiterung der Produktionskapazität von IperionX auf 1.400 tpa verwendet werden.

- Sicherung von Rohstoffen: Die US-Regierung hat IperionX kostenlos etwa 290 t (320 amerikanische Tonnen) an hochwertigem Titanschrott zur Verfügung gestellt. Dies entspricht bei der aktuellen Betriebskapazität einem Rohstoffbedarf von etwa 1,5 Jahren.

- Zusage der Regierung: Die vollständige Verpflichtung zur IBAS-Finanzierung und die Bereitstellung von kostenlosem Titanschrott bekräftigen das Engagement der US-Regierung für den Aufbau einer widerstandsfähigen, ganzheitlichen und kostengünstigen Titanlieferkette für die Verteidigungsindustrie.

Entwicklung des Titanprojekts

- Wesentlicher Bestandteil der Lieferkette für kritische Mineralien: Das Titan Critical Minerals Project ist ein zentrales Glied in der Lieferkette für kritische Mineralien in den USA. Es ist nach wie vor eine der größten zugelassenen Quellen für Titan, Zirkon und Seltenerdmetalle in den USA.

- Schließung der Versorgungslücke bei schweren Seltenerdmetallen: Aufgrund der begrenzten heimischen Produktion von DyTb und Y sehen sich die USA einer kritischen Versorgungslücke bei schweren Seltenerdmetallen ausgesetzt. Das Seltenerdmetallkonzentrat von Titan enthält einen hohen Anteil an DyTb und Y und befindet sich in einer einzigartigen Position, um diese essenziellen Elemente zu liefern, die für Hochleistungs-Permanentmagnete im Verteidigungs- und Energiesektor benötigt werden.

- Projektbereitschaft: Als vollständig genehmigtes Projekt bietet Titan eine schnelle Lösung für die inländische Versorgung mit DyTb+Y, Titan und Zirkon. Die vom Kriegsministerium finanzierte endgültige Machbarkeitsstudie soll planmäßig Mitte 2026 abgeschlossen werden.

Starke Finanzposition

- Per 31. Dezember 2025 verfügte IperionX über einen Kassenbestand von 65,8 Millionen USD.

- IperionX hat im Rahmen der DPA Title III- und IBAS/ICAM-Programme des US-Kriegsministeriums Subventionen der US-Regierung in Höhe von insgesamt 59,8 Millionen USD erhalten. Alle Gelder im Rahmen dieser Förderungen wurden vollständig zugesagt, wodurch das Kapital innerhalb des Bundesbuchhaltungssystems rechtlich an IperionX gebunden ist.

- Der Zugriff auf diese Gelder erfolgt über ein Erstattungsmodell. IperionX trägt die Kosten für genehmigte Aktivitäten und stellt anschließend der US-Regierung eine Rechnung zur Rückzahlung.

- Bis dato wurden IperionX 13,3 Millionen USD erstattet. Ein Restbetrag von 46,5 Millionen USD steht für zukünftige Erstattungen zur Unterstützung der laufenden Betriebe und der Expansion zur Verfügung.

Programm Zugesagt Bisher erstattet Restbetrag

DPA Title III 12,7 $ (10,3 $) 2,4 $

IBAS / ICAM 47,1 $ (3,0 $) 44,1 $

Gesamt 59,8 $ (13,3 $) 46,5 $

Für weitere Informationen oder Anfragen kontaktieren Sie:

investorrelations@iperionx.com

+1-980-237-8900

BETRIEBSUPDATE ZU TITANMETALLEN

Titanmetallbetriebe

Im Titanium Manufacturing Campus in Virginia wurden Anlagen und Systeme sowohl für die Titanpulverherstellung als auch für die Komponentenfertigung in Betrieb genommen. Die zusätzlichen modernen Fertigungskapazitäten werden weiter ausgebaut: Eine uniaxiale 100-t-Presse und eine kaltisostatische Trockenbeutelpresse sind bereits in Betrieb, während eine 300-t-Hydraulikpresse zurzeit in Betrieb genommen wird.

Mit diesen Anlagen kann IperionX eine Reihe von endkonturnahen und halbfertigen Produkten mit komplexen Abmessungen und in großem Maßstab herstellen. Die Titanprodukte beinhalten Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben, große Befestigungselemente wie Panzerkettenbolzen sowie komplexe mehrstufige Formen wie Gehäuse für Unterhaltungselektronik.

Die moderne Fertigung wird im Rahmen der Erweiterung von IperionX auf eine Produktion von 1.400 tpa im Laufe des Jahres 2026 über die Pulverproduktionskapazität von 200 tpa hinaus wachsen. Die für 2026 geplanten Lieferungen beinhalten zusätzliche kaltisostatische Pressen, Sinteröfen sowie Hydrier-/Dehydrieröfen.

Darüber hinaus umfasst die additive Fertigungskapazität von IperionX Laser-Pulverbett-Fusionsmaschinen, E-Beam-Maschinen und Binder-Jetting-Maschinen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82789/IperionX_300126_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: IperionX Titanmetall-Produktkarte und aktuelle Schätzungen der Marktpreisspanne

Die Fertigungsbetriebe von IperionX wurden gemäß ISO 9001 zertifiziert, der international anerkannten Norm für Qualitätsmanagementsysteme. Die ISO 9001-Zertifizierung bestätigt die Integrität der Qualitätsmanagementprozesse von IperionX im Rahmen der Produktionsskalierung und untermauert unsere Kundenqualifizierung und Beschaffungspipeline in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie sowie Unterhaltungselektronik.

Vertriebsabkommen

Die Vertriebsabkommen gehen gut voran und es ist eine Reihe von Aktivitäten hinsichtlich der Entwicklung moderner Prototypen in den Bereichen Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie, Öl und Gas, Sportartikel und industrielle Fertigung im Gange.

Die auf den Verteidigungsbereich ausgerichteten kommerziellen Programme gehen gut voran, wobei zurzeit Prototypen für Anwendungen in der U.S. Army und der U.S. Navy entwickelt werden. Die bedeutsamsten Handelsabkommen beinhalten eine erste Bestellung von Titankomponenten für den Schiffbau von Carver Pump sowie eine Bestellung von leichten Titanteilen für schwere Bodenkampfsysteme der U.S. Army von American Rheinmetall.

Parallel dazu beginnt IperionX mit dem Aufbau eines Lagerbestands an Titanprodukten für den Verkauf über Massenabsatzwege, einschließlich einer Reihe von Titanbefestigungselementen, -muttern und -unterlegscheiben, sowie mit der Produktion von Befestigungselementen für das US-Militär. Es ist davon auszugehen, dass diese Absatzwege nach ihrer Etablierung zu Großaufträgen führen werden, die von den Händlern erteilt werden, sobald die Lagerbestände einen Mindestschwellenwert erreichen. IperionX hat erste Aufträge für die Lieferung von Titanbefestigungselementen sowohl für den kommerziellen als auch für den industriellen Markt erhalten.

Es werden weiterhin neue Produkte entwickelt, die eine Reihe weiterer vertikaler Märkte erschließen, wie etwa Halterungen, Gehäuse und Einfassungen für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Luft- und Raumfahrt.

Bestellung von Carver Pump

Das Projekt von IperionX und Carver Pump soll die Lieferzeiten für Titankomponenten für Marinesysteme erheblich verkürzen. Im Rahmen des Projekts sollen Titankomponenten unter Verwendung des hochwertigen Titanmetallpulvers und der modernen Fertigungskapazitäten von IperionX in weniger als einer Woche hergestellt werden. Der erfolgreiche Abschluss der Prototypen- und Testphase könnte zu größeren Produktionsabkommen mit Carver Pump und der U.S. Navy führen.

Bestellung von American Rheinmetall

Das Projekt von IperionX und American Rheinmetall umfasst die Herstellung von 700 leichten Titankomponenten für schwere Bodenkampfsysteme der U.S. Army. Die Gewichtsreduktion wird zu einem immer bedeutsameren Konstruktionsaspekt für schwere Bodenfahrzeuge der U.S. Army, zumal diese durch sukzessive Verbesserungen der Überlebensfähigkeit und Kampfkraft, einschließlich verbesserter Panzerungssysteme und neuer Drohnenabwehrlösungen, immer schwerer werden.

Die konkreten Vorteile beinhalten auch eine verbesserte Leistung durch Gewichtsreduktion, was eine höhere Beschleunigung und bessere Manövrierfähigkeit, eine größere Reichweite und Überlebensfähigkeit sowie einen geringeren Bodendruck ermöglicht, wodurch die Traktion und der Auftrieb auf weichem oder unebenem Gelände verbessert werden. Diese erste Bestellung könnte nach einer erfolgreichen Lieferung dieses ersten Leistungsumfangs zu einem wesentlich größeren Abkommen führen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82789/IperionX_300126_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Herstellung von Titanmetallpulver im Titanium Manufacturing Campus

ÜBER IPERIONX

IperionX ist bestrebt, das führende amerikanische Unternehmen für Titanmetalle und kritische Materialien zu werden, das patentierte und proprietäre Metalltechnologien einsetzt, um Hochleistungs-Titanlegierungen aus Titanmineralien oder -abfällen mit weniger Energie, Kosten und Kohlenstoffemissionen zu produzieren.

Unser Projekt Titan für kritische Mineralien ist die größte JORC-konforme Mineralressource für Titan-, Seltene Erden- und Zirkon-Mineralsande in den Vereinigten Staaten.

Die Titanmetalle und kritischen Mineralien von IperionX sind essentiell für moderne US-Industrien wie Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Automobilindustrie und additive Fertigung.

Diese Mitteilung wurde vom CEO & Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über den Zeitpunkt einer möglichen Notierung an der Nasdaq, Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten sowie andere Unsicherheiten und Risiken, die in den Unterlagen, die das Unternehmen regelmäßig bei der Australian Securities Exchange einreicht, und in Formblatt 20-F, das bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wird, zusammengefasst sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.

Es kann andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Sofern dies nicht nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Adam Karst, P.G., zusammengestellt und/oder überprüft wurden. Herr Karst ist ein Berater von IperionX. Herr Karst ist ein eingetragenes Mitglied der Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME), einer anerkannten Berufsorganisation in Übersee (ROPO), sowie ein ausgebildeter Geologe im Bundesstaat Tennessee. Herr Karst verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art und den Typ der Mineralisierung im Gebiet des Projekts Titan und für die von ihm durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um sich als sachverständige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC-Code 2012) zu qualifizieren. Herr Karst erklärt sich damit einverstanden, dass die auf diesen Informationen basierenden Sachverhalte in der Form und in dem Kontext, in dem sie erscheinen, in diesen Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, sind der ASX-Pressemitteilung von IperionX vom 6. Oktober 2021 (ursprüngliche ASX-Pressemitteilung) entnommen, die auf der Website von IperionX unter www.iperionx.com aufgerufen werden kann. IperionX bestätigt, dass a) ihm keine neuen oder andere Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung angegebenen Informationen auswirken; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter hinsichtlich der Mineralressourcenschätzung, die in der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung enthalten ist, nach wie vor gelten und sich nicht erheblich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der entsprechenden kompetenten Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen ASX-Pressemitteilung nicht erheblich geändert wurden.

