IRW-News: OR Royalties Inc.: OR Royalties erwirbt Zusätzliche 1,0 % NSR-Royalty für die Namdini-Goldmine in Ghana

Montréal, 29. Januar 2026 - OR Royalties Inc. (OR Royalties oder das Unternehmen) (OR: TSX & NYSE) freut sich bekannt zu geben, dass es eine zusätzliche 1,0 %-NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return) (die zusätzliche Lizenzgebühr) für die Goldmine Namdini (Namdini) in Ghana mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 erworben hat. OR Royalties hat die Transaktion mit Savannah Mining Limited (Savannah) abgeschlossen und die verbleibende 50-prozentige Beteiligung von Savannah an der 2,0-prozentigen NSR-Lizenzgebühr für einen Gesamtpreis von bis zu 103,5 Millionen Dollar erworben. Alle in diesem Bericht enthaltenen Geldbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

Sofortige Goldäquivalentunzen (GEO) aus einer bekannten Mine

- Die Goldproduktion in Namdini begann in der ersten Hälfte des Jahres 2025, wobei sich die Mine in der Endphase einer Hochlaufphase befindet, um in den ersten drei Jahren eine Spitzenproduktion von etwa 360.000 Unzen Gold pro Jahr zu erreichen (bei Betrieb mit der erwarteten Auslegungskapazität von 9,5 Millionen Tonnen pro Jahr) sowie einer erwarteten durchschnittlichen Produktion von 287.000 Unzen Gold pro Jahr über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 15 Jahren.

- Die zusätzliche Lizenzgebühr ergänzt die bestehende NSR-Lizenzgebühr von OR Royalties in Höhe von 1,0 % für Namdini, die im November 2023 erworben wurde.

- Die erste Zahlung von OR Royalties im Rahmen des vollen NSR-Lizenzsatzes von 2,0 % wird für das erste Quartal 2026 erwartet und wird angesichts des Zeitpunkts der Abrechnung repräsentativ für die Goldproduktion der Mine im vierten Quartal 2025 sein.

Der Betreiber ist ein großes und erfahrenes globales Bergbauunternehmen

- Shandong Gold Co Ltd. (Shandong) betreibt Namdini über seine Tochtergesellschaft Cardinal Namdini Mining Limited (Cardinal), die sich im gemeinsamen Besitz mit einer Tochtergesellschaft der China Railway Construction Group Corp Ltd. befindet.

- Shandong ist ein kapitalstarkes globales Bergbauunternehmen mit langjähriger operativer Erfahrung, einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 297,3 Milliarden HK$ (38,1 Milliarden US$) und einer Goldproduktion von rund 1,26 Millionen Unzen im Jahr 2024.

- OR Royalties besuchte Namdini im Januar 2026 und konnte sich vor Ort von den positiven Auswirkungen überzeugen, die Cardinal auf die lokalen Gemeinden und die regionale Wirtschaft hat.

Bedingte und meilensteinbasierte Zahlungsstruktur

- OR Royalties leistete bei Abschluss eine erste Zahlung in Höhe von 28,5 Millionen Dollar, wobei eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 70,0 Millionen Dollar bei Erreichen bestimmter Meilensteine zu leisten ist, die voraussichtlich in den nächsten zwei Quartalen erreicht werden.

- Die restlichen 5,0 Millionen Dollar werden in zwei gleichen Raten am ersten und zweiten Jahrestag des Abschlussdatums fällig; und

- Im Rahmen dieser Transaktion sowie der 2023 abgeschlossenen Transaktion hat OR Royalties bestimmte Sicherungsrechte an den Vermögenswerten von Savannah behalten.

Bewährte Gerichtsbarkeit mit gut etabliertem Bergbaugesetz und -vorschriften

- Ghana ist eine führende Goldförderregion, die laut Daten des World Gold Council im Jahr 2024 weltweit den 6 .Platz in der Goldproduktion und unter den afrikanischen Ländern den 1. Platz einnimmt.

Jason Attew, President und CEO von OR Royalties, kommentierte: Die heutige Ankündigung unterstreicht zwei wichtige Punkte: Erstens das Vertrauen von OR Royalties in die Goldmine Namdini, da wir damit eine bereits in unserem Portfolio an produzierenden Lizenzgebühren vorhandene Anlage effektiv verdoppeln, und zweitens die Fähigkeit unseres Unternehmens, bilateral mit wichtigen Partnern aus unserem Netzwerk von Branchenakteuren zusammenzuarbeiten, um eine weitere wertsteigernde Lizenzgebührentransaktion für Edelmetalle zu sichern. Was den ersten Punkt betrifft, so sind wichtige Mitglieder unserer Unternehmensentwicklungs- und Technikteams kürzlich von einer von Cardinal organisierten Besichtigung der Namdini-Mine zurückgekehrt und waren von dem Betrieb und dem Betreiber äußerst beeindruckt. Darüber hinaus kehrte unser Team mit einem besseren Verständnis für die Fähigkeit der Mine zurück, nicht nur durch den Erwerb sofort zu unserem kurzfristigen GEO-Profil beizutragen, sondern auch hinsichtlich des zukünftigen Aufwärtspotenzials, das über die bisherigen Basisprognosen von OR Royalties für die Lebensdauer der Mine hinausgeht.

NAMDINI-GOLDGRUBE

Die Namdini-Goldmine ist eine Tagebau-Goldmine in Ghana, etwa 50 km südöstlich der Stadt Bolgatanga. Im Januar 2021 schloss Shandong die Übernahme des Unternehmens Cardinal Resources Inc., Eigentümer von Namdini, für 540 Millionen AUD (~400 Millionen USD) ab. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 nahm Shandong über seine mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft Cardinal Namdini offiziell die Goldproduktion in der Mine auf.

Eine im Oktober 2019 von Lycopodium für den früheren Projekteigentümer Cardinal durchgeführte, NI 43-101-konforme Machbarkeitsstudie zu Namdini (die Machbarkeitsstudie) ergab eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 287.000 Unzen über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 15 Jahren. Die gesamten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Erzreserven wurden in der Machbarkeitsstudie auf 138,6 Mio. Tonnen mit einem Goldgehalt von 1,13 g/t und einem enthaltenen Goldgehalt von 5,1 Mio. Unzen geschätzt. Davon entfielen 92 % des enthaltenen Goldes auf die Kategorie der wahrscheinlichen Erzreserven.

Die Machbarkeitsstudie hob auch die Entwicklung eines einzigen Tagebaus hervor, der eine konventionelle Brechanlage, eine SAG-Mühle, eine Nachmahlung, eine Hochscher-Oxidationsanlage und CIL-Kreisläufe versorgt, wobei sich die Erschließung zunächst auf einen hochgradigen Startbereich im Norden der Lagerstätte konzentrieren soll.

Quelle für technische Informationen:

https://www.sedarplus.ca/csa-party/records/document.html?id=922cf822f1df6c81afceb30002651665a921ffc7a7780c4e1bb995b22b4b8da0

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzgebühren, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein wichtigstes Asset gestützt, die 3-5 %ige Nettoschmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, dass die Hochfahrphase der Goldmine Namdini wie geplant erreicht wird und dass die Produktionsziele im Laufe der Zeit erreicht werden, dass die erste Zahlung der 2 %-NSR-Lizenzgebühr rechtzeitig erfolgt, dass die positiven Auswirkungen auf die Gemeinden in der Umgebung der Mine erhalten bleiben, dass Meilensteine für die Finanzierung des zusätzlichen Betrags von 70,0 Millionen Dollar erreicht werden und dass zukünftige Aufwärtspotenziale über die Erwartungen des Unternehmens hinaus erzielt werden.Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, geplant und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Beteiligungen (zusammenfassend als Beteiligung bezeichnet) hält; Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, den Bau, die Aufnahme der Produktion, die Hochlaufphase (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in der Produktionsrate und im Produktionszeitplan von den Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen in der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) dem ungünstigen Ausgang von Streitigkeiten oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen von OR Royalties beeinflussen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungssystemen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties bieten oder nicht bieten oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen der laufenden Erträge und Vermögenswerte von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie in Bezug auf Immobilien, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält, (i) die Fortführung des Betriebs der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung von zugrunde liegenden Grundstücken, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im aktuellen Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen angemessen sind, kann jedoch keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese Erwartungen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und sollten nicht übermäßig berücksichtigt werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich OR Royalties auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten in Bezug auf seine Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

