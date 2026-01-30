Videoanalyse 30.01.2026
Mastercard liefert starke Zahlen - und ist günstig wie lange nicht
onvista · Uhr
Der Zahlungsdienstleister Mastercard hat mit seinen neuesten Quartalszahlen überzeugt. Der Konzern vermeldete das größte Umsatz- und Gewinnwachstum seit mehreren Quartalen. Ängste um Mastercards Geschäft aufgrund der mauen Stimmung unter US-Konsumenten bewahrheiteten sich nicht.
Am Donnerstag stieg die Aktie dementsprechend merklich an. Kann dieses Momentum anhalten? Börsenprofi Martin sagt ganz klar: Mastercard bietet gerade eine besondere Chance. Die Bewertung sei so günstig wie lange nicht mehr. Im Video erfährst du, welche Faktoren noch für Mastercard sprechen.
Das könnte dich auch interessieren
Videoanalyse 30.01.2026400 Prozent Gewinnsteigerung: Geht Sandisks Rekordrally weiter?heute, 16:27 Uhr · onvista
Videoanalyse 28.01.2026Seagate-Aktie zieht weiter an: Was Anleger jetzt wissen sollten28. Jan. · onvista
Videoanalyse 29.01.2026Microsoft mit größtem Minus seit 2020 - was die Aktie so belastetgestern, 16:01 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungDie KI-Revolution läuft nicht nur, sie rennt - und dieses Unternehmen profitiertgestern, 16:41 Uhr · onvista
Trading-ImpulsBullische Chartformation bei dieser Dax-Aktie - kommt der Ausbruch?gestern, 15:30 Uhr · onvista
Interview zur Edelmetallrally"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista