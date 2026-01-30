Mastercard liefert starke Zahlen - und ist günstig wie lange nicht

Der Zahlungsdienstleister Mastercard hat mit seinen neuesten Quartalszahlen überzeugt. Der Konzern vermeldete das größte Umsatz- und Gewinnwachstum seit mehreren Quartalen. Ängste um Mastercards Geschäft aufgrund der mauen Stimmung unter US-Konsumenten bewahrheiteten sich nicht.

Am Donnerstag stieg die Aktie dementsprechend merklich an. Kann dieses Momentum anhalten? Börsenprofi Martin sagt ganz klar: Mastercard bietet gerade eine besondere Chance. Die Bewertung sei so günstig wie lange nicht mehr. Im Video erfährst du, welche Faktoren noch für Mastercard sprechen.