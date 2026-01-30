Nächster Audi-Prozess soll kürzer sein - Juristen greifen in die Trickkiste

- von Jörn Poltz

München, 30. Jan (Reuters) - Mehr als zehn Jahre nach dem Auffliegen des Abgasskandals bei Volkswagen und der Konzerntochter Audi versucht die Münchner Justiz die offenen Strafverfahren nun zügiger abzuräumen.

Nachdem die Verurteilung des ⁠früheren Audi-Chefs Rupert Stadler ‍wegen Betrugs erst vor einem Monat rechtskräftig geworden war, beginnt am Montag (2. Februar) vor dem Landgericht ein zweiter Prozess gegen frühere Audi-Manager. Damit sich dieser nicht wieder Jahre hinzieht, ‌greifen die Beteiligten in den juristischen Werkzeugkasten, wie Verfahrensbeteiligte am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Die Dieselmotoren-Entwicklung bei Audi stand im Zentrum des ‍2015 bekannt gewordenen Skandals um millionenfache Manipulationen, mit denen die Einhaltung gesetzlicher Abgaswerte vorgegaukelt wurde.

Bereits vor dem nun beginnenden Prozess wurden zwei Anklagen zusammengestrichen, wie Gericht und Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mitteilten. Einen Teil der Betrugsvorwürfe ließ man fallen. Zwei Angeschuldigte ließ die Justiz vom Haken, nachdem einer eine Geldauflage gezahlt und der andere per Strafbefehl eine Bewährungsstrafe akzeptiert hatte. Die beiden Rumpf-Anklagen gegen ‍vier verbliebene Ingenieure, darunter zwei frühere Audi-Vorstände, sollen am Montag ⁠in einem Aufwasch verlesen werden. Außerdem wollen sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidiger unmittelbar danach hinter verschlossenen Türen zusammensetzen, um Möglichkeiten eines Deals auszuloten, wie mehrere Verfahrensbeteiligte sagten. Eine Einigung werde am Montag aber noch nicht erwartet. ‍Die Angeklagten wehren sich gegen die Betrugsvorwürfe der Staatsanwaltschaft.

Vorläufig hat der Vorsitzende Richter Andreas Bayer 50 Verhandlungstermine bis zum 27. Oktober anberaumt. Erste Zeugen sind ⁠aber erst einen Monat nach Prozessbeginn geladen - am 2. März. Prozessbeteiligte schließen nicht aus, dass das vertrauliche Gespräch von Richtern, Staatsanwaltschaft und Verteidigern am zweiten Verhandlungstag, dem 9. Februar, fortgesetzt wird. Zur Begründung wird auf den Umfang des Gesprächsstoffs verwiesen. Die Komplexität von chemischen ‍Vorgängen der Abgasreinigung, unternehmensinternen Besprechungen und deren strafrechtlicher Einordnung ‌zog bereits etliche Gerichtsverfahren in die Länge. Auch von den dort gewonnenen Erkenntnissen wollen die Juristen nun profitieren.

ZÄHE GERICHTSPROZESSE

Der Münchner Strafprozess gegen Stadler und zwei Mitangeklagte endete 2023 nach zwei Jahren und neun Monaten mit Bewährungsstrafen und Geldauflagen. Die schriftliche Fassung des Urteils ist 3467 Seiten lang. Rechtskräftig wurde dieses Urteil erst nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) im vergangenen Dezember. Weitere Verfahren zum Dieselskandal bei Volkswagen beschäftigen noch immer Gerichte in Braunschweig, München und Stuttgart sowie den BGH in Karlsruhe und den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Im internationalen Vergleich gilt das deutsche Rechtssystem als gründlich, aber schwerfällig. In den USA, ⁠wo Behörden den Skandal aufgedeckt hatten, wurden wesentliche Gerichtsverfahren bereits vor Jahren abgeschlossen.

