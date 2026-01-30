Operativer Gewinn bei Bosch bricht um fast die Hälfte ein

dpa-AFX
GERLINGEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Bosch hat im vergangenen Jahr erneut erheblich weniger Gewinn gemacht. Nach vorläufigen Zahlen ging das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um gut 45 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurück, wie das Unternehmen in Gerlingen bei Stuttgart mitteilte./jwe/DP/men

