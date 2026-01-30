Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Aroundtown SA - from First Berlin Equity Research GmbH 30.01.2026 / 15:33 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Aroundtown SA Company Name: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Reason for the research: Aktienrückkauf Recommendation: Kaufen from: 30.01.2026 Target price: EUR4,10 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,10. Zusammenfassung: Aroundtown hat am 26. Januar ein Aktienrückkaufprogramm gestartet. Der Vermieter wird im Rahmen seines Cash-Recycling-Programms bis JE26 Aktien im Wert von bis zu EUR250 Mio. zurückkaufen. AT hat im zweiten Halbjahr 2025 weiterhin erfolgreich Immobilien zum Buchwert veräußert und wird die Veräußerungserlöse zum Rückkauf von Aktien verwenden, die weiterhin mit einem erheblichen Abschlag gegenüber dem NTAPS (Q3/25: EUR7,80) gehandelt werden. Das Rückkaufprogramm dürfte sich unmittelbar wert- und FFO-steigernd auswirken. AT hat außerdem neue Perpetual Notes im Wert von EUR750 Mio. ausgegeben und wird den Erlös zur Refinanzierung ausstehender Perpetual Notes durch ein gleichzeitiges Kaufangebot verwenden. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR4,10 bei (Aufwärtspotenzial: 52%). First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.10 price target. Abstract: Aroundtown launched a share buyback program on 26 January. The landlord will repurchase up to EUR250m of stock throughout 2026 as part of its cash recycling program. AT continued to successfully dispose of properties at book value in H2/25, and the company will deploy disposal proceeds to repurchase shares that persistently trade at a sizable discount to NTAPS (Q3/25: EUR7.8). The buyback program should be immediately value- and FFO-accretive. AT also issued new perpetual notes for EUR750m and will use the proceeds to refinance outstanding notes through a simultaneous tender offer. We maintain our Buy rating and EUR4.1 target price (upside: 52%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f16f55248bb6b7690c7e207a8d62200a Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=ddd8eca1-fde7-11f0-8534-027f3c38b923&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2268948 30.01.2026 CET/CEST °