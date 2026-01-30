"Inflation an Supermarktkasse spürbar": Preise ziehen wieder schneller an

Die Inflation in Deutschland ist wegen deutlich höherer Preise für Nahrungsmittel unerwartet kräftig gestiegen. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag ⁠mitteilte. Im Dezember war ‍die Teuerungsrate auf 1,8 Prozent gesunken - den niedrigsten Wert seit mehr als einem Jahr. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf 2,0 Prozent ‌gerechnet. Von Dezember auf Januar zogen Lebenshaltungskosten um 0,1 Prozent an.

Die Preise für Nahrungsmittel zogen im Januar mit 2,1 (Dezember: +0,8) Prozent wieder deutlich stärker ‍an. "An der Supermarktkasse ist Inflation spürbar", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Dienstleistungen verteuerten sich um 3,2 Prozent (Dezember: 3,5 Prozent). Dazu dürften der höhere Mindestlohn und das teurere Deutschlandticket beigetragen haben.

Zudem zogen etwa im Freistaat Bayern die Preise für Restaurants, Cafés, Straßenverkäufe und Ähnliches um 3,9 Prozent im Vergleich zum Januar 2025 an, obwohl im neuen Jahr der Mehrwertsteuersatz auf Speisen in der ‍Gastronomie von 19 auf sieben Prozent gesenkt wurde. Für Energie ⁠mussten Verbraucher dagegen 1,7 Prozent weniger bezahlen als ein Jahr zuvor (Dezember: -1,3 Prozent). Allerdings wurde das Tanken vielerorts teurer. Ein Grund dafür ist unter anderem die gestiegene CO2-Bepreisung.

Was macht die EZB?

"Die staatlichen Maßnahmen haben die Verbraucher per ‍Saldo wohl eher leicht belastet", sagte der Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust, Michael Heise. "Geringeren Umlagen und Entgelten bei Strom und Gas standen höhere CO2-Abgaben für ⁠Heizöl, Gas und Kraftstoffe sowie ein Preisanstieg des sogenannten Deutschlandtickets gegenüber."

Die Teuerungsrate ohne Nahrungsmittel und Energie, die sogenannte Kerninflation, stieg minimal auf 2,5 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt in der Währungsunion mittelfristig eine Inflation von zwei Prozent an. Die nach europäischen Standards berechnete ‍deutsche Inflationsrate lag im Januar bei 2,1 Prozent. Die ‌EZB hat ihren Leitzins von Mitte 2024 bis Mitte 2025 achtmal auf aktuell zwei Prozent gesenkt, weil der Preisdruck insgesamt nachgelassen hat. Die meisten Experten gehen davon aus, dass sie ihren Leitzins auf der Sitzung in der kommenden Woche und auch in den nächsten Monaten nicht verändern wird.

"Die EZB sollte beim Zinsentscheid in der kommenden Woche die Leitzinsen noch einmal senken", forderte dagegen die Geldpolitik-Expertin des gewerkschaftsnahen IMK-Instituts, Silke Tober. Europas Gewicht als geopolitischer Player hänge eng an der internationalen Rolle des Euro. Deren Stärkung verlangt auch eine Zentralbank, die bei dämpfenden Effekten wie der aktuellen Euro-Aufwertung gegensteuert. Die Gemeinschaftswährung hatte ⁠diese Woche erstmals seit 2021 die Marke von 1,20 Dollar geknackt. Das macht Importe billiger und kann die Inflation dämpfen.