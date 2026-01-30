Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Regierungserklärung von Merz

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Regierungserklärung von Merz:

"Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel hatte einmal vorgeschlagen, Kanada in die EU aufzunehmen oder zumindest Verhandlungen darüber zu beginnen. Das Land sei immerhin europäischer als viele europäische Staaten. Ja, warum denn nicht? Auch zu den jüngsten Vorschlägen von EVP-Chef Manfred Weber, Europa brauche einen Präsidenten, um mehr Macht auszustrahlen, hört man aus der Bundesregierung wenig. Denn dann müsste man ja Macht abgeben. All das zeigt: Wenn es konkret darum geht, zusammenzustehen gegen die USA und dafür auch eigenen Einfluss zu opfern, kommt meist wenig."/DP/jha

