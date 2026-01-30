Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Teslas Abschied vom Autogeschäft

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Teslas Abschied vom Autogeschäft:

"Die Verkaufszahlen waren schon lange nicht mehr gut. Jetzt stellt Elon Musk die Produktion der Modellreihen S und X ein. Stattdessen sollen im kalifornischen Werk Fremont "Optimus"-Roboter gebaut werden. Es ist eine historische Entscheidung. Das Model S war das erste Großvolumenmodell Teslas. Die Luxuslimousine half entscheidend mit, aus dem Start-up den wertvollsten Autokonzern der Welt zu machen. Tesla soll ein KI-Konzern werden, und das lässt sich Musk einiges kosten. Ganze 20 Milliarden Dollar will Tesla in diesem Jahr investieren. Der US-Konzern kann es sich leisten, verfügt über 44 Milliarden Dollar an Bargeld. Aber selbst für ein hochprofitables Unternehmen wie Tesla ist das eine fast nicht zu gewinnende Wette."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Verhandlungen abgeschlossen
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal27. Jan. · dpa-AFX
EU und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Politischer Druck
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent27. Jan. · dpa-AFX
Trump erhöht Zölle für Südkorea auf 25 Prozent
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Interview zur Edelmetallrally
"Gold bei 6.000 Dollar? Das kann niemand seriös prognostizieren"28. Jan. · onvista
Alle Premium-News